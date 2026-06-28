В этот день наши предки работали на огороде и в поле. О днях ангела и других праздниках 28 июня — рассказывает Православный церковный календарь.

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День перенесения мощей святых безсребреников Кира и Иоанна

Святой Кир жил в III веке в Александрии. Он работал врачом и искренне верил в Бога, а впоследствии стал монахом. В монастыре он обрёл дар исцеления, поэтому бескорыстно помогал нуждающимся и лечил людей молитвой. Со временем к Киру присоединился бывший воин Иоанн, который только что принял крещение. Когда мужчины узнали о намерении властей заключить в тюрьму местную христианку за её веру, они отправились ей на помощь. Однако правители схватили праведников раньше и бросили их в тюрьму, а впоследствии казнили мечом. Верующие похоронили мощи мучеников в церкви святого Марка, а через сто лет перенесли их в египетский город Менутис.

Кто отмечает День ангела 28 июня?

По новоюлианскому календарю 28 июня День ангела отмечают люди с такими именами: Дмитрий, Иван, Константин, Мария и Юлиана.

Что еще отмечают?

Ежегодно 28 июня отмечается День Конституции Украины. Что интересно, дата этого праздника была выбрана неслучайно. Дело в том, что именно 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла Основной Закон Украины. Именно это стало важным этапом в становлении правовой системы государства, закрепив принципы демократии, верховенства права и прав человека.

Также сегодня отмечают Международный день социального бизнеса, Международный день пирсинга, День молочного шоколада и День молодежных и детских общественных организаций Украины.