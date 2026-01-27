У цей день наші предки годували домашніх тварин і доглядали за ними. Про Дні ангела та інші свята 27 січня – розповідає Православний церковний календар.

День перенесення мощей святого Івана Золотоустого

Він народився в Антіохії та здобув блискучу освіту. Зростаючи в побожній родині, Іван перейняв від батьків глибоку любов до віри та прийняв християнство. Після смерті матері юнак вирішив цілковито присвятити своє життя служінню Господу. Деякий час Іван жив у пустелі. Однак згодом він повернувся додому, де був висвячений спершу в диякона, а пізніше – у пресвітера. Святий прославився завдяки благодійності та активному захисту віри. Так, Іван був затятим опонентом аріан, які заперечували божественну природу Христа. Відомо, що життєвий шлях святителя завершився трагічно – його відправили у вигнання, і він помер, не витримавши тяжкої дороги. Лише через 30 років за наказом імператора Феодосія II нетлінні мощі святого Золотоустого урочисто перенесли до Константинополя.

Хто святкує День ангела 27 січня?

За новоюліанським календарем, 27 січня День ангела святкують люди з іменем Дмитро. Воно має давньогрецьке походження та означає "присвячений Деметрії".

