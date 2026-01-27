Для України цей день має особливе, трагічне значення, адже саме на наших землях розгорталися одні з найкривавіших сторінок цієї катастрофи. Про це пише Український інститут національної пам'яті.

Не пропустіть Календар скорботних днів на 2026 рік: які дати будуть траурними в Україні

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 2026: що відомо?

Нацистська політика "остаточного розв'язання єврейського питання" забрала життя 6 мільйонів євреїв у Європі. Близько 1,5 мільйона з них були знищені на території сучасної України.

Голокост на українських теренах мав свої страшні особливості. Якщо у Європі нацисти використовували переважно газові камери концтаборів, то тут більшість жертв загинула від куль у ярах та протитанкових ровах. Цей феномен історики часто називають "Голокостом від куль".

Найвідомішим та найболючішим символом цієї трагедії став Бабин Яр у Києві. Лише за два дні, 29 – 30 вересня 1941 року, тут розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Загалом же урочище стало братською могилою для понад 100 тисяч людей. Зокрема, для євреїв, ромів, українських націоналістів, військовополонених та пацієнтів психіатричних лікарень.

Трагедія у Бабиному Яру / Фото AрміяInform

Крім Києва, місцями масових страт стали:

Богданівка (Одеська область) – там знищили понад 40 000 осіб;

Кам'янець-Подільський – тут розстріляли 23 600 людей;

Дробицький Яр (Харків) – близько 20 000 жертв;

Численні гетто в Галичині та Трансністрії.

На жаль, повномасштабне вторгнення Росії в Україну довело, що пам'ять про минулі злочини не є гарантією того, що вони не повторяться. Російський агресор цинічно продовжує атакувати навіть місця пам'яті.

Так, 1 березня 2022 року російська ракета влучила по території Бабиного Яру. Через 80 років після нацистських спалень світ знову побачив обгорілі тіла в цьому місці. А у Харкові російські снаряди пошкодили менору меморіалу в Дробицькому Яру.

Особливим цинізмом стало те, що люди, які у дитинстві пережили нацистські концтабори та гетто, у XXI столітті стали жертвами російських бомбардувань та окупації.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту – гарна нагода усвідомити, що неможливо запобігти геноцидам у майбутньому без справедливого покарання організаторів подібних злочинів у теперішньому. Лише активне осмислення історії та рішуча протидія злу здатні зупинити механізми агресії.

Жертви Голокосту / Фото AрміяInform

Коли встановили Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту в Україні та світі?