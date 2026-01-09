Знати та шанувати ці дні – обов'язок кожного свідомого громадянина, адже це прояв поваги до нашої спільної історії. 24 Канал з посиланням на Календар офіційних свят в Україні, коли у 2026 році країна зануриться у скорботу.

Календар скорботних днів на 2026 рік

27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

У цей день світ і Україна схиляють голови перед пам'яттю шести мільйонів євреїв та представників інших національностей, знищених нацистами. Дату 27 січня обрали невипадково, адже саме у цей день 1945 року війська Першого Українського фронту звільнили в'язнів найбільшого концтабору смерті – Аушвіц-Біркенау. Для українців це також день пам'яті про трагедію Бабиного Яру та понад 2 тисячі місць масових розстрілів по всій країні. Крім того, в Україні заведено згадувати Праведників народів світу – тих, хто ризикував життям заради порятунку інших.

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні

Одна з найболючіших дат новітньої історії України. Цього дня ми вшановуємо подвиг учасників Революції Гідності, які у лютому 2014 року віддали життя за європейське майбутнє та свободу держави. Саме 18 – 20 лютого протистояння на Майдані досягло піка, коли силовики відкрили вогонь по беззбройних протестувальниках. Їхня самопожертва змінила хід історії, ставши символом незламності духу українців у боротьбі проти диктатури.

26 квітня – День Чорнобильської трагедії

У 2026-му Україна та світ відзначатимуть 40 років від дня найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. У ніч на 26 квітня 1986 року вибух на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС назавжди розділив життя мільйонів людей на "до" і "після". Радіоактивна хмара накрила не лише Україну, а й значну частину Європи, зазначає Український інститут національної пам'яті. Цього дня українці вшановують героїзм ліквідаторів, зокрема пожежників, військових, інженерів та медиків, які ціною власного здоров'я та життя врятували світ від ще масштабніших наслідків.

8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років

Україна відзначає цю дату разом із цивілізованим світом, відмовившись від радянських наративів. Символом цього дня є червоний мак – знак пам'яті про всіх військових і цивільних жертв тієї страшної війни. Українці говорять "Ніколи знову", усвідомлюючи ціну миру та вшановуючи внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Адже саме українська земля була одним з основних полів битви тієї війни.

18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Це трагічна дата, що нагадує про злочин радянського режиму. 18 травня 1944 року розпочалася примусова депортація корінного народу Криму. У товарних вагонах сотні тисяч жінок, дітей і літніх людей вивезли до Центральної Азії та Сибіру. Тисячі загинули в дорозі від голоду та хвороб. Сьогодні, в умовах тимчасової окупації Криму Росією, цей день набуває особливого значення як символ боротьби кримських татар за право жити на своїй землі.

17 травня (третя неділя) – День пам'яті жертв політичних репресій

Щорічно у третю неділю травня Україна вшановує тих, чиє життя забрала радянська тоталітарна система. Биківнянський ліс під Києвом, де поховані тисячі розстріляних "ворогів народу", є одним із головних символів цього терору. Це день пам'яті про знищену інтелігенцію, духовенство та селянство, які стали жертвами Великого терору та політичних переслідувань.

29 серпня – День пам'яті захисників України

Ця дата присвячена трагічним подіям виходу українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське командування гарантувало "зелений коридор", який перетворився на дорогу смерті, адже ворог цинічно розстріляв колони наших бійців. Символом цього дня став соняшник, бо саме в полях стиглих соняшників полягли сотні українських героїв. 29 серпня ми вшановуємо всіх військовослужбовців і добровольців, які загинули, захищаючи незалежність України.

13 вересня (друга неділя) – День пам'яті примусового виселення українців у 1944 – 1951 роках

У 2026 році ця дата припадає на 13 вересня. Вона присвячена трагічній долі українців Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини. Внаслідок угод між СРСР та Польщею сотні тисяч етнічних українців позбавили домівок і примусово переселили.

28 листопада (четверта субота) – День пам'яті жертв Голодоморів

У 2026 році він випадає на 28 листопада. У цей день Україна та світ вшановують мільйони жертв Голодомору 1932 – 1933 років – спланованого сталінським режимом геноциду української нації. Традиційно о 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої українці запалюють у вікнах свічки пам'яті. Цей вогник символізує нашу скорботу і віру в те, що такий злочин більше ніколи не повториться.