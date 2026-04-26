У цей день наші предки садили горох, картоплю та квасолю. Про Дні ангела й інші свята 26 квітня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті священномученика Василія, єпископа Амасійського

На початку IV століття в місті Амасія жив святий Василій, який присвятив своє життя підтримці християнської громади. Це був період правління римського імператора Лікінія, коли віряни зазнавали жорстоких переслідувань за свої переконання. Історія Василія тісно пов'язана з долею служниці Глафіри, яка працювала при імператорському дворі. Коли правитель почав проявляти до дівчини небажану увагу, вона звернулася за захистом до дружини імператора. Цариця допомогла Глафірі втекти, а самому Лікінію повідомила, що дівчина нібито раптово померла. Сховавшись в Амасії, Глафіра зустріла Василія, який тоді будував християнський храм. Будівництво відбувалося за фінансової підтримки цариці, яка таємно передавала кошти через служницю. Однак згодом обман розкрився, і імператор дізнався не лише про те, що Глафіра жива, а й про діяльність Василія в Амасії. За наказом розгніваного правителя святого заарештували та кинули до в'язниці. Попри тиск і загрози, Василій залишився відданим своїм переконанням, через що його згодом стратили.

Хто святкує День ангела 26 квітня?

За новоюліанським календарем, 26 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Іван, Нестор, Микола, Петро та Степан.

Що ще відзначають?

Щороку 26 квітня світ відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Чорнобиля. Його встановили для вшанування загиблих та постраждалих від аварії, яка відбулася у 1986 році. Катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції стала найбільшою техногенною трагедією в історії людства через величезний викид радіоактивних речовин. У цей день заведено говорити про подвиг ліквідаторів, які ціною власного здоров'я та життя зупинили поширення невидимої загрози. Наслідки вибуху відчули на собі мільйони людей, а тисячі мешканців були змушені назавжди залишити свої домівки в зоні відчуження.

Також сьогодні святкують Міжнародний день фламінго, Всесвітній день пілотів, Всесвітній день інтелектуальної власності та Міжнародний день варіння картоплі.