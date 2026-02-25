У цей день наші предки ходили на риболовлю. Про Дні ангела й інші свята 25 лютого – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого Тарасія, архієпископа Константинопольського

Він здобув чудову освіту в рідному Константинополі, що дозволило йому згодом стати радником імператора Костянтина VI. У 784 році, у розпал іконоборства, Тарасій очолив Константинопольську кафедру, перейнявши справи від патріарха Павла. Його діяльність запам'яталася безмежною щедрістю до бідних та розбудовою церкви. До того ж Тарасій заснував монастир на Босфорі, де й був похований у 806 році.

Хто святкує День ангела 25 лютого?

За новоюліанським календарем, 25 лютого Дні ангела святкують чоловіки з іменем Тарас. Воно має давньогрецьке коріння та означає "бунтівник".

