У цей день наші предки ходили на риболовлю. Про Дні ангела й інші свята 25 лютого – розповідає Православний церковний календар.
День пам'яті святого Тарасія, архієпископа Константинопольського
Він здобув чудову освіту в рідному Константинополі, що дозволило йому згодом стати радником імператора Костянтина VI. У 784 році, у розпал іконоборства, Тарасій очолив Константинопольську кафедру, перейнявши справи від патріарха Павла. Його діяльність запам'яталася безмежною щедрістю до бідних та розбудовою церкви. До того ж Тарасій заснував монастир на Босфорі, де й був похований у 806 році.
Хто святкує День ангела 25 лютого?
За новоюліанським календарем, 25 лютого Дні ангела святкують чоловіки з іменем Тарас. Воно має давньогрецьке коріння та означає "бунтівник".
Що ще відзначають?
- 25 лютого щороку відзначають День української жінки. Що цікаво, його дату обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день народилася видатна українська письменниця та громадська діячка Леся Українка, яка стала символом сили, мудрості та незламності. Це свято має вшанувати внесок жінок у розвиток суспільства, культури, науки та боротьбу за незалежність.
- Також сьогодні святкують День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ і День рожевої сорочки.