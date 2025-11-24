У цей день наші предки ворожили на долю, майбутнє та судженого. Про заборони та інші свята 24 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святої великомучениці Катерини

Катерина народилась у III столітті в Олександрії й походила з заможної родини. Одного дня дівчина побачила видіння з образами Діви Марії та Ісуса Христа. Після цього свята вирішила присвятити своє життя служінню Господу. Так, жінка проповідувала віру серед народу та залучала людей до християнства. Однак вона жила за часів правління імператора Максиміна, який займався гонінням вірян. Дізнавшись про діяльність Катерини, правитель наказав негайно її схопити та завдати їй страшних тортур. Жінка відмовилася зрікатися Бога, через що загинула мученицькою смертю.

Що не можна робити?

Не варто їсти молочні та м'ясні продукти, бо наразі триває Різдвяний піст.

Не рекомендується дарувати рушники, бо тоді позбудетеся сімейного щастя.

Не слід займатися рукоділлям.

Не можна важко працювати.

Що ще відзначають?