Що цікаво, у цей день віряни вшановують пам'ять святої мучениці Катерини. Вона народилась у III столітті в Олександрії й походила з заможної родини. Одного дня дівчина побачила видіння з образами Діви Марії та Ісуса Христа. Після цього свята вирішила присвятити своє життя служінню Господу, пише 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також На судженого, долю і весілля: як правильно ворожити на Катерини

Втім, вона жила за часів правління імператора Максиміна, який займався гонінням вірян. Дізнавшись про діяльність Катерини, правитель наказав негайно її схопити та завдати їй страшних тортур. Жінка відмовилася зрікатися Бога, через що загинула мученицькою смертю.

Наша редакція підготувала картинки-привітання з Днем ангела Катерини, які ви можете надіслати своїм близьким і знайомим.

День ангела Катерини 2025: як привітати у картинках і листівках?

Привітання з Днем ангела Катерини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Катерини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Катерини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Катерини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Катерини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Катерини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Катерини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Катерини 2025 / Колаж LifeStyle24