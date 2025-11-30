Ім'я Андрій виникло у Стародавній Греції. Воно трактується як "сміливий" і "мужній". У давнину так називали цілеспрямованих і наполегливих чоловіків, які могли справити гарне враження на інших людей. Андрії не бояться брати на себе відповідальність у складні моменти життя. Крім того, власники цього імені постійно борються за справедливість та свободу, пише 24 Канал з посиланням на сайт Як звати.

Дивіться також Найщиріші привітання з Днем Андрія Первозванного 2025: яскраві картинки й гарні слова

З нагоди свята наша редакція підготувала красиві картинки-привітання з Днем ангела Андрія. Збережіть їх собі та надішліть рідним, знайомим, колегам і друзям, які мають сьогодні іменини.

День ангела Андрія 2025: картинки-привітання

Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24