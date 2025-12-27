З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Степана у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 27 грудня іменини.

День ангела Степана 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Степане, вітаю тебе й бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих усмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості і у хвилини смутку, любові і розлуки, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

Привітання з Днем ангела Степана 2025 / Колаж LifeStyle24

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Степане,

Прийми привітання!

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Степан, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Привітання з Днем ангела Степана 2025 / Колаж LifeStyle24

Степане, від щирого серця вітаємо вас з іменинами! Бажаємо, щоб удача, успіх і натхнення були вірними супутниками у всіх ваших починаннях, а здоров'я, щастя і добробут були постійними у щоденному житті! Щоб накопичений життєвий досвід і мудрість допомогли досягти нових висот! Нехай збудуться всі найпотаємніші бажання і прагнення, збережеться все хороше, що є у вашому житті й збільшаться миті радості, любові та оптимізму. Наполегливості й терпіння у вирішенні щоденних завдань!

Вітаю тебе, Степане! Нехай твоє життя буде найзахопливішим і найдовшим романом, у який багатьом захочеться потрапити разом з тобою. Нехай всі вони стануть тобі вірними супутниками та справжніми друзями. Сміливо йди дорогою, вписуючи в цю книгу нові цікаві сторінки!

Привітання з Днем ангела Степана 2025 / Колаж LifeStyle24

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

У житті твоїм тобі дарує.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.