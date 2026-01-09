У цей день наші предки доглядали за кіньми та ходили до церкви. Про Дні ангела й інші свята 9 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Полієвкта

Він походив з міста Мелітині та був відомий як хоробрий і мужній воїн. Полієвкт тривалий час залишався язичником, однак його життя докорінно змінилося після віщого сну, в якому йому з'явився Ісус Христос і подарував осяяні світлом ризи. Це видіння стало переломним моментом, адже тоді воїн вирішив навернутися у християнську віру. У ті часи тривали жорстокі гоніння на вірян, але Полієвкт не боявся переслідувачів. Так, він відкрито вийшов на головну площу міста, де, за переказами, зруйнував статуї язичницьких ідолів на знак протесту. За цей вчинок і відмову зректися Христа Полієвкта засудили до смерті. Відомо, що святий не встиг пройти церковний обряд хрещення водою. Втім, вважається, що мученик охрестився у власній крові.

Хто святкує День ангела 9 січня?

За новоюліанським календарем, 9 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Захар, Павло, Петро, Пилип та Антоніна.

Що ще відзначають?