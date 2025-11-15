Про те, що не можна їсти в Різдвяний піст – пише 24 Канал з посиланням на Українську Греко-Католицьку Церкву.
Що не можна їсти в Різдвяний піст 2025?
Насамперед з раціону повністю виключається будь-яке м'ясо та всі продукти його перероблення. Так, християнам не варто їсти ковбаси, сосиски, паштети та навіть м'ясні бульйони, зазначає священник УГКЦ Юліан Катрій у праці "Пізнай свій обряд".
Крім цього, під забороною опиняються усі продукти, пов'язані з молоком. Це означає, що вірянам слід відмовитися від споживання вершкового масла, сиру, сметани, кефіру та йогуртів.
Також протягом усього посту не рекомендується їсти яйця. Вірянам слід уникати готових страв, у складі яких може бути присутній цей продукт.
Що стосується риби та морепродуктів, то тут діють певні обмеження, а не повна заборона. Споживання цих продуктів дозволяється лише у вихідні, а також на великі церковні свята, які можуть припадати на час Різдвяного посту. У більшість днів риба залишається під забороною.
Навіть рослинна олія, хоча і є пісним продуктом, має свої обмеження у використанні. Її заборонено додавати до страв у понеділок, середу та п'ятницю, але дозволяється вживати у вівторок, четвер, суботу та неділю.
Що цікаво, християнам не можна пити алкоголь під час Різдвяного посту. Єдиний виняток – червоне вино, яке дозволено вживати у дуже невеликій кількості, і лише у суботу та неділю.
Що можна їсти в Різдвяний піст 2025?
- Основу раціону складають різноманітні овочі та фрукти, які можна вживати у свіжому, квашеному, маринованому чи консервованому вигляді.
- Християнам дозволені також бобові, зокрема квасоля, горох, сочевиця, та зернові з крупами, наприклад, гречана, вівсяна й рисова.
- Крім того, вірянам варто споживати гриби, горіхи та насіння.