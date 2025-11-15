Про те, що не можна їсти в Різдвяний піст – пише 24 Канал з посиланням на Українську Греко-Католицьку Церкву.

Що не можна їсти в Різдвяний піст 2025?

Насамперед з раціону повністю виключається будь-яке м'ясо та всі продукти його перероблення. Так, християнам не варто їсти ковбаси, сосиски, паштети та навіть м'ясні бульйони, зазначає священник УГКЦ Юліан Катрій у праці "Пізнай свій обряд".

Крім цього, під забороною опиняються усі продукти, пов'язані з молоком. Це означає, що вірянам слід відмовитися від споживання вершкового масла, сиру, сметани, кефіру та йогуртів.

Що не можна їсти в Різдвяний піст 2025 / Фото Freepik

Також протягом усього посту не рекомендується їсти яйця. Вірянам слід уникати готових страв, у складі яких може бути присутній цей продукт.

Що стосується риби та морепродуктів, то тут діють певні обмеження, а не повна заборона. Споживання цих продуктів дозволяється лише у вихідні, а також на великі церковні свята, які можуть припадати на час Різдвяного посту. У більшість днів риба залишається під забороною.

Навіть рослинна олія, хоча і є пісним продуктом, має свої обмеження у використанні. Її заборонено додавати до страв у понеділок, середу та п'ятницю, але дозволяється вживати у вівторок, четвер, суботу та неділю.

Що цікаво, християнам не можна пити алкоголь під час Різдвяного посту. Єдиний виняток – червоне вино, яке дозволено вживати у дуже невеликій кількості, і лише у суботу та неділю.

Що можна їсти в Різдвяний піст 2025?