У цей день наші предки дбали про коней. Про заборони й інші свята 15 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.
День пам'яті святих мучеників Гурія, Самона та Авіва
Гурій і Самон були християнами з міста Едеси. Вони активно проповідували Святе Письмо. Однак їхня діяльність відбувалася в період жорстоких гонінь на християн, які проводив імператор Діоклетіан. Через свою відданість Господу Гурія і Самона схопили та вимагали від них зректися своєї віри й поклонитися язичницьким ідолам. Втім, святі категорично відмовилися виконати цю вимогу. Саме тому вони зазнали страшних мук. Попри всі тортури, чоловіки не похитнулися у своїй вірі. Зрештою, святим відсікли голови. Згодом, під час правління імператора Лікінія, хвиля переслідувань християн продовжилася. Диякон Авів також проповідував християнство, за що був заарештований і засуджений до спалення. Він добровільно пішов на вогнище і загинув, але його тіло дивовижним чином залишилося неушкодженим.
Що не можна робити?
- Не слід розважатися та веселитися.
- Не рекомендується конфліктувати, лихословити та байдикувати.
- Не варто ображати тварин.
- Не можна їсти продукти тваринного походження, бо сьогодні стартував Різдвяний піст.
Що ще відзначають?
- 15 листопада для християн починається Різдвяний піст. Він триває сорок днів, розпочинаючись 15 листопада і завершуючись 24 грудня, напередодні свята Різдва Христового. Головна мета цього посту полягає у духовному та тілесному очищенні вірян, щоб вони могли гідно зустріти народження Спасителя. Протягом цього часу віряни дотримуються помірних обмежень у їжі, утримуючись від м'ясних, молочних продуктів та яєць. Водночас християни зосереджуються на молитві, покаянні та милосердних вчинках, зазначає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
- Також сьогодні святкують Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні, Європейський день музичної терапії та День ресторану.