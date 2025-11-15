У цей день наші предки дбали про коней. Про заборони й інші свята 15 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

День пам'яті святих мучеників Гурія, Самона та Авіва

Гурій і Самон були християнами з міста Едеси. Вони активно проповідували Святе Письмо. Однак їхня діяльність відбувалася в період жорстоких гонінь на християн, які проводив імператор Діоклетіан. Через свою відданість Господу Гурія і Самона схопили та вимагали від них зректися своєї віри й поклонитися язичницьким ідолам. Втім, святі категорично відмовилися виконати цю вимогу. Саме тому вони зазнали страшних мук. Попри всі тортури, чоловіки не похитнулися у своїй вірі. Зрештою, святим відсікли голови. Згодом, під час правління імператора Лікінія, хвиля переслідувань християн продовжилася. Диякон Авів також проповідував християнство, за що був заарештований і засуджений до спалення. Він добровільно пішов на вогнище і загинув, але його тіло дивовижним чином залишилося неушкодженим.

Що не можна робити?

Не слід розважатися та веселитися.

Не рекомендується конфліктувати, лихословити та байдикувати.

Не варто ображати тварин.

Не можна їсти продукти тваринного походження, бо сьогодні стартував Різдвяний піст.

Що ще відзначають?