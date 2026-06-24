У цей день наші предки розпалювали вогнище та пускали вінки на воду. Про Дні ангела, заборони й прикмети на 24 червня – розповідає Православний церковний календар.

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Різдво Івана Предтечі 2026

Архангел Гавриїл з'явився перед священником Захарієм в Єрусалимському храмі зі звісткою – його дружина Єлизавета народить сина Івана. Ангел також передбачив, що хлопець стане великим пророком і підготує народ до приходу Месії. Захарія спершу засумнівався у цих словах через поважний вік подружжя, за що був позбавлений мови. Втім згодом Єлизавета, як і пророкував ангел, завагітніла. Невдовзі її відвідала Діва Марія, і під час цієї зустрічі Єлизавета сповнилася Святим Духом. Іван Предтеча народився на пів року раніше за Ісуса Христа. Коли після народження Спасителя цар Ірод наказав убити всіх немовлят, Єлизавета втекла з сином у пустелю. Захарія ж залишився в храмі й загинув, бо відмовився видати місцеперебування своєї родини. Увесь цей час Іван жив у пустелі в молитві та пості, готуючи себе до майбутньої місії.

Що не можна робити на Різдво Івана Предтечі?

Не слід підіймати будь-які речі з землі.

Не варто підходити до водойм через високий ризик потонути чи накликати біду на родину.

Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати чи вишивати.

Не можна брати або давати гроші в борг.

Народні прикмети

Якщо відчувається сильний запах трави, то невдовзі піде дощ.

Якщо на нічному небі сяють зірки, то цього року буде багатий врожай.

Якщо на траві з'явилася роса, то літо буде врожайним.

Якщо скупатися у водоймі, то русалки вас затягнуть на дно.

Що ще відзначають?

У ніч з 23 на 24 червня в Україні відзначають свято Івана Купала. У цей час люди розпалюють багаття, яке вважається головним символом свята, пускають вінки за водою та вмиваються ранковою росою. Крім того, дівчата ворожать на свого судженого за допомогою травинок, цибулі та папороті.

Детальніше про інші методи ворожіння на Івана Купала – читайте в нашому матеріалі.