У цей день наші предки починали активного готуватися до весни. Про Дні ангела й інші свята 22 лютого – розповідає Православний церковний календар.
Теж цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року
День знайдення мощей християнських мучеників, що в Євгенії
За часів раннього християнства правителі переслідуваних людей, які сповідували християнство. Римські імператори насильно змушували їх зрікатися Ісуса Христа на користь язичницьких ідолів. Ті ж, хто залишався непохитним у своїй вірі, приймали страшну мученицьку смерть. Тіла загиблих часто кидали в жертву диким звірам та птахам, але інші віряни таємно забирали їх, щоб поховати з належною шаною та за всіма традиціями. Так, одного дня поблизу Євгенії знайшли місця спокою цих святих мучеників. Зокрема, там віднайшли мощі єпископа Паннонійського Андроніка – одного із 70 апостолів, а також його дружини та сподвижниці Юнії.
Хто святкує День ангела 22 лютого?
За новоюліанським календарем, 22 лютого Дні ангела святкують люди з такими іменами: Пилип і Афанасій.
Що ще відзначають?
- Цього року 22 лютого в Україні відзначають Прощену неділю. Це останній день перед початком Великого посту. У Прощену неділю заведено щиро просити вибачення у рідних, друзів і навіть малознайомих людей за всі образи. Традиційно кажуть: "Прости мене", на що відповідають: "Бог простить, і я прощаю".
- Також сьогодні святкують останній день Масниці. У давнину наші пращури проводили цей час за гуляннями та застіллями, під час яких куштували вареники з сиром, млинці та різноманітні молочні страви. Цього дня українці також традиційно влаштовували веселі забави, співали веснянки та урочисто спалювали солом'яне опудало.