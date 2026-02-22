У цей день наші предки починали активного готуватися до весни. Про Дні ангела й інші свята 22 лютого – розповідає Православний церковний календар.

День знайдення мощей християнських мучеників, що в Євгенії

За часів раннього християнства правителі переслідуваних людей, які сповідували християнство. Римські імператори насильно змушували їх зрікатися Ісуса Христа на користь язичницьких ідолів. Ті ж, хто залишався непохитним у своїй вірі, приймали страшну мученицьку смерть. Тіла загиблих часто кидали в жертву диким звірам та птахам, але інші віряни таємно забирали їх, щоб поховати з належною шаною та за всіма традиціями. Так, одного дня поблизу Євгенії знайшли місця спокою цих святих мучеників. Зокрема, там віднайшли мощі єпископа Паннонійського Андроніка – одного із 70 апостолів, а також його дружини та сподвижниці Юнії.

Хто святкує День ангела 22 лютого?

За новоюліанським календарем, 22 лютого Дні ангела святкують люди з такими іменами: Пилип і Афанасій.

