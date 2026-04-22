У цей день наші предки співали гаївки та ходили один до одного в гості. Про Дні ангела та інші свята 22 квітня – розповів Православний церковний календар.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на квітень 2026 року

День пам'яті святого преподобного Теодора Сикеота

Преподобний Теодор Сикеот народився у VI столітті в галатійському селищі Секея. Мати святого мріяла про військову кар'єру для сина і навіть готувала йому золотий пояс. Однак святий великомученик Георгій у видінні попередив її, що Теодор має служити Небесному Царю. Вже у восьмирічному віці хлопець уникав дитячих забавок на користь молитви та навчання. Під впливом побожного старця Стефана він почав суворо постити, відмовляючись від домашніх обідів заради перебування в церкві. Відомо, що Теодор викопав собі печеру під вівтарем храму і провів там два роки у повній самоті. Пізніше він добровільно ув'язнив себе в тісній залізній клітці без даху, де роками стояв нерухомо, терплячи нещадну спеку влітку та люті морози взимку. Крім того, Теодор носив вериги, залізну броню та навіть металеве взуття, перетворюючи власне життя на постійне випробування духу. За таку відданість Господь наділив Теодора різними дарами, зокрема зціленням від хвороб. Так, святий виганяв нечистих духів з людей та рятував цілі села від стихійного лиха. У 18-річному віці Теодор став священником, а згодом, після паломництва до Єрусалима, прийняв чернецтво. Навколо нього згуртувалося багато учнів, що призвело до побудови монастирів.

Хто святкує День ангела 22 квітня?

За новоюліанським календарем, 22 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор і Федір.

