У цей день наші предки проводили обряди для захисту посівів. Про Дні ангела й інші свята 22 червня – розповідає Православний церковний календар.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на червень 2026 року

День пам'яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського

Євсевій віддано боровся за православну віру в часи жорстоких аріанських переслідувань. За правління імператора Юліана Відступника святий ризикував життям, таємно подорожував у військовому одязі через Сирію, Фінікію та Палестину і зміцнював релігійний дух людей. У 379 році він долучився до Антіохійського собору, де разом з іншими ієрархами посилив позиції Православної Церкви. Згодом чергова хвиля репресій за імператора Валента змусила святого залишити кафедру та піти у заслання. Євсевій повернувся до діяльності в місті Самосаті лише після приходу до влади правителя Граціана. Невдовзі єпископ зазнав смертельного поранення від рук аріанки. Однак перед смертю він встиг пробачити жінці цей вчинок.

Хто святкує День ангела 22 червня?

За новоюліанським календарем, 22 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Іван, Леонід, Петро та Анастасія.

Що ще відзначають?

22 червня в Україні щороку відзначають День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. До речі, цю пам'ятну дату обрали не просто так. Саме 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини зайшли на територію Радянського Союзу. Німецько-радянська війна принесла масштабні руйнування та забрала життя кожного п'ятого українця.

Також сьогодні святкують Всесвітній день верблюда, Всесвітній день купання та День позитивних медіа.