Детальніше про цей скорботний день – пише Український інститут національної пам'яті.

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День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні 2026

Саме 22 червня 1941 року, о четвертій годині ранку, нацистська Німеччина порушила попередні домовленості з Радянським Союзом і без оголошення війни розпочала масштабний наступ. Перші авіаційні удари німецькі війська завдали по великих українських містах, серед яких Київ, Житомир, Львів та Севастополь. Так, українські землі перетворилися на головну арену запеклих і кривавих бойових дій у Європі.

Нацисти повністю окупували територію України, встановивши жорстокий режим терору. Зокрема, вони створили сотні концтаборів, гетто та місць масових розстрілів, де знищували військовополонених і цивільне населення. Бабин Яр у Києві став одним із найстрашніших символів Голокосту та нацистських злочинів на нашій землі, де окупанти стратили понад 100 тисяч людей.

Друга світова війна принесла українському народу колосальні демографічні та матеріальні збитки. За різними оцінками істориків, загальні людські втрати України становлять від 8 до 10 мільйонів осіб. Війна забрала життя кожного п'ятого жителя країни, через що населення держави скоротилося з 41 мільйона на початку війни до 27 мільйонів осіб у 1944 році.

Більшу частину загиблих, а саме понад 5 мільйонів людей, склали цивільні громадяни, які стали жертвами каральних операцій, масового голоду чи хвороб. Ще понад 2 мільйони українців нацисти примусово вивезли на роботу до Німеччини як остарбайтерів.

День пам'яті жертв війни в Україні / Фото АрміяInform

Економіка України також зазнала тотального руйнування, втративши понад 40% свого довоєнного потенціалу. Воєнні дії перетворили на руїни майже 700 українських міст і 28 тисяч сіл та знищили понад 16 тисяч промислових підприємств. Водночас понад 10 мільйонів людей залишилися без даху над головою, а довоєнний рівень населення країна змогла відновити лише у 1960-х.

Нині цей день пам'яті має для українців глибоко трагічне значення. Росія повернула велику війну на українську землю, застосовуючи проти нашого народу ті самі методи, якими діяла нацистська Німеччина понад вісімдесят років тому. Російські війська так само підступно о четвертій годині ранку запускають крилаті та балістичні ракети по житлових кварталах Києва, Харкова, Одеси та інших міст.

Сучасний агресор цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру, стирає з лиця землі цілі міста, катує полонених та вбиває тисячі безневинних українців. Вшановуючи 22 червня пам'ять жертв минулого століття, українці схиляють голови перед кожним українським воїном і кожним цивільним громадянином, чиє життя забрала нинішня кривава російська агресія.