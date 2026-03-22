У цей день наші предки робили годівниці для перелітних птахів. Про Дні ангела й інші свята 22 березня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті священномученика Василя Анкірського

Святий Василій був пресвітером Анкіри Галатійської. Попри численні загрози, він невтомно навчав людей істинної віри. Через проповідницьку діяльність Василя позбавили священного сану. Однак згодом його відновили на посаді, згідно з рішенням Палестинського собору, яке підтримали 230 єпископів. Усе своє життя святий присвятив викриттю хибних вчень та зміцненню віри в народі. Навіть жорстокі катування не змогли похитнути його дух. Зрештою, імператор Юліан Відступник, розлючений непокорою пресвітера, прирік його на мученицьку смерть. Відомо, що до останнього подиху святий Василій залишався відданим Богові.

Хто святкує День ангела 22 березня?

За новоюліанським календарем, 22 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Дарина, Таїсія та Василина.

Що ще відзначають?