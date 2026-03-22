Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що 22 березня 1907 року на вулиці Лондона виїхали перші автомобілі, обладнані спеціальними лічильниками.

Сьогодні в Україні тисячі водіїв вийшли на зміну, щоб вчасно доставити пасажирів на вокзали, до лікарень чи на теплі сімейні зустрічі. З нагоди Дня таксиста наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм рідним.

День таксиста 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю з Днем таксиста! Бажаю добрих і щедрих пасажирів, щасливого шляху і рівних доріг, відмінного настрою і міцного здоров'я, бадьорості й невгасимих сил, добробуту в житті й незламного щастя, зеленого світла до удачі й відсутності стоп-знаків у досягненні цілей.

Бажаю тобі в День таксиста рівної дороги, яка приведе тебе до твоєї мрії! Нехай ніколи не підводять колеса, і нехай завжди у твоєму житті горить лише зелене світло! Я бажаю тобі простих життєвих перемог, і щоб у твоїй долі ніколи не траплялося непередбачених проблем зі здоров'ям! Зі святом тебе!

Привітання з Днем таксиста 2026 / Колаж 24 Каналу

Вітаю з Днем таксиста!

Цілий день ти за кермом.

Так, робота непоказна,

Але зате є затишний дім.

Я бажаю, щоб зустрічалися

Сміх і радість на шляху.

Щоб проблеми вдалину помчали,

Щоб щастя зміг знайти!

Вітаю всіх таксистів

З їх чудовим днем.

Нехай зеленим тільки світить

Світлофор вам вогником.

Щастя вам, доріг відкритих

І в роботі й в долі.

Щоб завжди було затишно

На своєму сталевому коні.

Вітаю тебе з Днем таксиста! Ти завзятий автолюбитель, можна сказати, професіонал! Я хочу побажати тобі, щоб на дорогах не виникало аварійних небезпечних ситуацій, щоб ти мчав на максимальній швидкості до свого щастя, щоб удача й успіх ніколи не відвернулися, а життя тішило нескінченно!

Шановні працівники служби таксі, ми надсилаємо вам свої найщиріші побажання. Завдяки вам ми легко долаємо відстані, і швидко з комфортом дістаємося в будь-яке призначене місце. Нехай на вашому шляху не виникає заторів, дороги стеляться рівною і гладкою стрічкою, а від клієнтів не буде відбою.

З Днем таксиста! Нехай клієнти

Будуть щедрими завжди

На усмішки, компліменти,

Не грублять нехай ніколи!

Праці гідна оплата

Неодмінно вас знайде,

Що турбувало колись –

Обов'язково пройде!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.