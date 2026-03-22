Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що 22 березня 1907 року на вулиці Лондона виїхали перші автомобілі, обладнані спеціальними лічильниками.
Сьогодні в Україні тисячі водіїв вийшли на зміну, щоб вчасно доставити пасажирів на вокзали, до лікарень чи на теплі сімейні зустрічі. З нагоди Дня таксиста наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм рідним.
День таксиста 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаю з Днем таксиста! Бажаю добрих і щедрих пасажирів, щасливого шляху і рівних доріг, відмінного настрою і міцного здоров'я, бадьорості й невгасимих сил, добробуту в житті й незламного щастя, зеленого світла до удачі й відсутності стоп-знаків у досягненні цілей.
Бажаю тобі в День таксиста рівної дороги, яка приведе тебе до твоєї мрії! Нехай ніколи не підводять колеса, і нехай завжди у твоєму житті горить лише зелене світло! Я бажаю тобі простих життєвих перемог, і щоб у твоїй долі ніколи не траплялося непередбачених проблем зі здоров'ям! Зі святом тебе!
Вітаю з Днем таксиста!
Цілий день ти за кермом.
Так, робота непоказна,
Але зате є затишний дім.
Я бажаю, щоб зустрічалися
Сміх і радість на шляху.
Щоб проблеми вдалину помчали,
Щоб щастя зміг знайти!
Вітаю всіх таксистів
З їх чудовим днем.
Нехай зеленим тільки світить
Світлофор вам вогником.
Щастя вам, доріг відкритих
І в роботі й в долі.
Щоб завжди було затишно
На своєму сталевому коні.
Вітаю тебе з Днем таксиста! Ти завзятий автолюбитель, можна сказати, професіонал! Я хочу побажати тобі, щоб на дорогах не виникало аварійних небезпечних ситуацій, щоб ти мчав на максимальній швидкості до свого щастя, щоб удача й успіх ніколи не відвернулися, а життя тішило нескінченно!
Шановні працівники служби таксі, ми надсилаємо вам свої найщиріші побажання. Завдяки вам ми легко долаємо відстані, і швидко з комфортом дістаємося в будь-яке призначене місце. Нехай на вашому шляху не виникає заторів, дороги стеляться рівною і гладкою стрічкою, а від клієнтів не буде відбою.
З Днем таксиста! Нехай клієнти
Будуть щедрими завжди
На усмішки, компліменти,
Не грублять нехай ніколи!
Праці гідна оплата
Неодмінно вас знайде,
Що турбувало колись –
Обов'язково пройде!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.