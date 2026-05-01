Цьогоріч Львів відзначає свій 770-й ювілей з моменту першої письмової згадки. Незалежно від того, чи ви корінний львів'янин, чи лише нещодавно знайшли тут свій прихисток – це місто стає частиною серця назавжди. Щоб ви могли передати цей особливий настрій друзям, колегам чи рідним, наша редакція зібрала для вас найкращі привітання з Днем Львова. Надішліть їх своїм найближчим та подаруйте позитивні емоції у це свято.

День Львова 2026: привітання у картинках і прозі

Шановні жителі та гості міста, з усього серця вітаю всіх з Днем міста, з загальним святом і днем великих гулянь. Хочу побажати, щоб в цьому місті з кожним днем життя ставало кращим і щасливішим, щоб тут розвивалися всі сфери життєдіяльності й задоволені всім залишалися люди, щоб кожен любив своє місто і намагався внести свій внесок у загальне благо.

Безсумнівно, Львів – найкраще місто на Землі, це місце для кожного з нас означає щось важливе, хтось тут народився і провів щасливі роки дитинства, хтось – зустрів своє перше кохання, хтось – домігся свого першого. перемоги, хтось здійснив свою першу заповітну мрію. Вітаю вас з Днем міста і хочу побажати мирного неба над головою, світлого блага, добра, взаємоповаги та чудових можливостей зростання та розвитку.

Вітаю з Днем Львова і з щирого серця бажаю, щоб тут завжди був мир і свято, щоб цей куточок планети був місцем для щасливих зустрічей і радісних подій, щоб наше місто завжди процвітав і кожному жителю дарував добру надію на виконання заповітної мрії.

Вітаю з Днем Львова. Бажаю, щоб ваше улюблене місто розвивалося, процвітав, ріс і молодів! Бажаю жителям красивих, затишних будинків, доглянутих дворів, щоб у всіх були щасливі усміхнені обличчя, щоб діти росли в комфорті, вчилися в сучасних школах, а люди похилого віку не відчували себе забутими. Нехай кожен житель пишається своїм містом!

Вітаю з Днем Львова! Нехай він розвивається, буде комфортним і цікавим для жителів і гостей. Нехай буде багато гарних місць, де можна відпочити і дізнатися щось нове. Нехай кожен житель буде щасливий від того, що тут живе!

Шановні львів'яни! Прийміть щирі вітання з великим святом для кожного з нас – Днем міста. Нехай у цей чудовий день кожен із нас відчує себе частиною нашої великої та дружної сім'ї, переживе гордість за наше місто, наш край і буде зігрітий усмішками та любов'ю один одного.

Привітання з Днем Львова 2026 / Колаж 24 Каналу

Вітаю з Днем Львова! Бажаю, щоб кожен мешканець чи гість нашого міста був щасливий, жив у достатку та добробуті. Нехай у кожного буде своя прекрасна історія, яка сталася на вуличках улюбленого міста. Ми – це наше місто!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.