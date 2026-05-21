У цей день наші предки випікали пироги та сіяли льон. Про Дні ангела й інші свята 21 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті рівноапостольного царя Костянтина та цариці Олени

Костянтин народився в родині цезаря Констанція I Хлора, який правив Галлією та Британією, та християнки Олени. У той період Римська імперія складалася з Західної та Східної частин. Державна влада переслідувала християн майже по всій імперії, окрім володінь батька Костянтина. Після смерті Констанція у 306 році армія проголосила його сина імператором Галлії та Британії. Відомо, що новий правитель одразу запровадив свободу християнського віросповідання. Згодом Костянтин переміг усіх політичних суперників і став єдиновладним правителем Римської імперії. У 313 році він офіційно дозволив сповідувати християнство на підвладних землях, почав підтримувати діяльність церкви, будувати храми та повертати вірян із заслання. Також імператор переніс столицю держави до Константинополя. У 325 році він скликав Перший Вселенський Нікейський Собор, а наприкінці свого життя прийняв хрещення.

На прохання сина цариця Олена вирушила до Єрусалима, де знайшла Хрест Господній. Після цього вона наказала очистити святі місця від язичницьких залишків і звести там християнські храми. Цариця Олена померла у Константинополі в 327 році.

Хто святкує День ангела 21 травня?

За новоюліанським календарем, 21 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Олена, Михайло і Костянтин.

Що ще відзначають?

Щороку 21 травня відзначають Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. Його встановили у 2002 році за ініціативою Організації Об'єднаних Націй. Головна мета свята – підвищити обізнаність суспільства про важливість культурного розмаїття та поширювати позитивну думку й повагу до культурних меншин в усіх країнах світу.

Також сьогодні святкують День музи і натхнення, Всесвітній день медитації, Міжнародний день космосу та Вознесіння Господнє.