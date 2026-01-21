У цей день наші предки розпочинали нові справи. Про Дні ангела та інші свята 21 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

День пам'яті преподобного Максима Сповідника

Він з'явився на світ у 580 році в побожній християнській сім'ї. З юних років хлопець тягнувся до духовних знань і глибоко вивчав Євангеліє. Здобувши блискучу освіту, Максим спершу обрав кар'єру при дворі імператора Іраклія, де ніс військову службу. Однак згодом святий вирішив залишити світське життя і прийняти чернечий постриг. Багато років Максим присвятив проповіді Слова Божого. Його віра була настільки міцною, що навіть жорстокі катування та ув'язнення не змусили його зректися своїх переконань.

Хто святкує День ангела 21 січня?

За новоюліанським календарем, 21 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Євген, Ілля, Максим, Анастасія та Ганна.

