У цей день наші предки розпочинали нові справи. Про Дні ангела та інші свята 21 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.
День пам'яті преподобного Максима Сповідника
Він з'явився на світ у 580 році в побожній християнській сім'ї. З юних років хлопець тягнувся до духовних знань і глибоко вивчав Євангеліє. Здобувши блискучу освіту, Максим спершу обрав кар'єру при дворі імператора Іраклія, де ніс військову службу. Однак згодом святий вирішив залишити світське життя і прийняти чернечий постриг. Багато років Максим присвятив проповіді Слова Божого. Його віра була настільки міцною, що навіть жорстокі катування та ув'язнення не змусили його зректися своїх переконань.
Хто святкує День ангела 21 січня?
За новоюліанським календарем, 21 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Євген, Ілля, Максим, Анастасія та Ганна.
Що ще відзначають?
- Щороку 21 січня відзначають Міжнародний день обіймів. Це позитивне свято заснували у США в 1986 році з ініціативи пастора Кевіна Заборні. Він помітив, що у період між Новим роком та Днем святого Валентина люди часто почуваються пригніченими. Головна ідея свята полягає в тому, щоб дружньо обіймати рідних, друзів і навіть незнайомців, даруючи душевне тепло. До того ж обійми сприяють виробленню гормону щастя – окситоцину, знижують артеріальний тиск та зміцнюють імунітет.
- Також сьогодні святкують Міжнародний день дитячого свята, Міжнародний день тренувальних штанів і День злакового батончика.