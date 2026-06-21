У цей день наші предки збирали лікарські трави та стрибали через багаття. Про Дні ангела й інші свята на 21 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Юліана Тарсійського

Святий Юліан народився в Кілікії в родині язичника та християнки. Його мати після смерті свого чоловіка забрала сина до міста Тарс. Там вона охрестила його та виховала в глибокій вірі. Під час гонінь на християн за правління імператора Діоклетіана правителі схопили 18-річного юнака. Попри жорстокі катування, Юліан відмовився зректися Бога. Навіть після тривалих тортур та ув'язнення мученик залишився непохитним у своїх поглядах. Мати юнака постійно молилася за його стійкість, через що правителі згодом стратили і її. Невдовзі кати втопили Юліана в морі, але віряни відшукали тіло святого та поховали його за християнським звичаєм.

Хто святкує День ангела 21 червня?

За новоюліанським календарем, 21 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Георгій, Іван, Макар, Олександр та Олена.

Що ще відзначають?

Цьогоріч 21 червня в Україні відзначають День літнього сонцестояння. Він символізує астрономічний початок літа. До того ж це час, коли в Північній півкулі Землі настає найкоротша ніч у році. Українці стануть свідками цього явища об 11:25, за київським часом. Після літнього сонцестояння дні ставатимуть коротшими, а ночі – довшими.

Також сьогодні святкують День батька в Україні. У це свято заведено проводити час зі своїми татусями, дарувати їм подарунки та бажати всього найкращого.