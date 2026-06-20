До того ж у цей час Земля повертається своїм північним полюсом максимально до Сонця. Завдяки цьому люди отримують найбільшу кількість денного світла, пише 24 Канал.

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День літнього сонцестояння 2026: точна дата й час

У 2026 році ця астрономічна подія припадає на неділю, 21 червня. Точний час початку сонцестояння за київським часом – 11:25. Саме цієї хвилини Сонце досягне своєї найвищої точки над горизонтом.

Для українців цей день стане найдовшим у році, а ніч – найкоротшою. Загалом тривалість світлової доби перевищить 16 годин. Одразу після цього астрономічного явища тривалість дня почне поступово скорочуватися.

Спочатку ці зміни відбуватимуться майже непомітно, зменшуючи світлу пору лише на кілька хвилин щодня. Однак літня спека триматиметься ще довго, адже суша та океани поглинають сонячну енергію повільно й накопичують тепло протягом наступних місяців.

Літнє сонцестояння 2026 / Фото Magnific

Що варто зробити у День літнього сонцестояння 2026?

У День літнього сонцестояння не слід сидіти вдома. Натомість краще вийти на прогулянку, зустріти гарний світанок чи просто відпочити на природі разом із близькими.

Багато людей також вірять, що загадані під час літнього сонцестояння бажання мають особливу силу і обов'язково здійсняться.

Також 21 червня слід приділити час творчості, записати свої думки у щоденник або просто щиро подякувати рідним за все хороше, що є в житті.

Навіть звичайна чашка чаю на балконі в променях вранішнього сонця у цей день допоможе налаштуватися на позитивні емоції та відчути гармонію з природою.