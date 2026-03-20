У цей день наші предки співали веснянки та проводили час з рідними на природі. Про Дні ангела й інші свята 20 березня – розповідає Православний церковний календар.
День пам'яті преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави
Події цієї трагічної історії розгортаються у VIII столітті у стінах Лаври преподобного Сави Освяченого. Коли християнський світ готувався до Вербної неділі, 13 березня на монастир напали сарацини. Охоплені жадобою, загарбники вимагали від ченців відкрити схованки зі скарбами. Однак святі Отці відповіли, що їхнє єдине багатство – скромна їжа та одяг. У цей момент вороги розлютилися, вбили кількох людей і на певний час відступили. Втім, вони згодом повернулися з ще більшою жорстокістю. Так, святий Іван, який за життя дбав про мандрівників, першим зазнав страшних тортур. Кати перерізали йому сухожилля на руках і ногах. Водночас преподобному Сергію, який намагався врятуватися, відсікли голову. Останнім прийняв мученицьку смерть Патрикій. Що цікаво, він також намагався сховатися в печері, але вороги знайшли його і там, не залишивши шансу на порятунок.
Хто святкує День ангела 20 березня?
За новоюліанським календарем, 20 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Світлана, Віктор, Максим, Клавдія, Олександра, Василь, Микита, Марія, Уляна та Сергій.
Що ще відзначають?
- Цьогоріч День весняного рівнодення припав на 20 березня. Це астрономічне явище, коли день і ніч мають однакову тривалість – приблизно по 12 годин. За київським часом, рівнодення настане о 16:45. Для наших предків цей день символізував прихід астрономічної весни та перемогу світла над темрявою.
- Також сьогодні святкують Рамазан-байрам – одне з двох найбільших свят в ісламі, що символізує завершення священного місяця посту Рамадан. Традиційно святкування розпочинається зі спеціальної ранкової молитви у мечетях. Важливою частиною свята є обов'язкова милостиня – закят аль-фітр, яку віряни дають нужденним, щоб і ті могли вшанувати цей день. До того ж мусульмани відвідують родичів, накривають святкові столи зі солодощами та обмінюються привітаннями "Ід мубарак".
- Крім того, 20 березня відзначають: День макарона, Міжнародний день астрології, Міжнародний день щастя, Всесвітній день Землі, Всесвітній день жаб, Всесвітній день відновлення дикої природи, Міжнародний день французької мови та Всесвітній день горобця.