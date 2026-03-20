У цей день наші предки співали веснянки та проводили час з рідними на природі. Про Дні ангела й інші свята 20 березня – розповідає Православний церковний календар.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на березень 2026 року

День пам'яті преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави

Події цієї трагічної історії розгортаються у VIII столітті у стінах Лаври преподобного Сави Освяченого. Коли християнський світ готувався до Вербної неділі, 13 березня на монастир напали сарацини. Охоплені жадобою, загарбники вимагали від ченців відкрити схованки зі скарбами. Однак святі Отці відповіли, що їхнє єдине багатство – скромна їжа та одяг. У цей момент вороги розлютилися, вбили кількох людей і на певний час відступили. Втім, вони згодом повернулися з ще більшою жорстокістю. Так, святий Іван, який за життя дбав про мандрівників, першим зазнав страшних тортур. Кати перерізали йому сухожилля на руках і ногах. Водночас преподобному Сергію, який намагався врятуватися, відсікли голову. Останнім прийняв мученицьку смерть Патрикій. Що цікаво, він також намагався сховатися в печері, але вороги знайшли його і там, не залишивши шансу на порятунок.

Хто святкує День ангела 20 березня?

За новоюліанським календарем, 20 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Світлана, Віктор, Максим, Клавдія, Олександра, Василь, Микита, Марія, Уляна та Сергій.

Що ще відзначають?