Це унікальне астрономічне явище символізує перемогу світла над темрявою, адже саме з цього часу світловий день починає невпинно зростати, пише BBC. Детальніше про те, коли настане День весняного рівнодення у 2026 році – читайте у нашому матеріалі.

Коли буде День весняного рівнодення 2026?: точна година

У 2026 році весняне рівнодення настане 20 березня. Згідно з астрономічними розрахунками, Сонце перетне небесний екватор точно о 16:45 за київським часом. Про це йдеться на сайті EarthSky.

Саме в цю хвилину в Північній півкулі офіційно розпочнеться астрономічна весна. Водночас Сонце перейде з Південної півкулі небесної сфери у Північну.

Що означає День весняного рівнодення?

День весняного рівнодення настає через особливе положення Землі на орбіті. У цей момент сонячні промені падають прямо на екватор. Тобто земна вісь не нахиляється ні в бік Сонця, ні від нього. У результаті тривалість дня і ночі на всій планеті стає майже однаковою – приблизно по 12 годин.

Після Дня весняного рівнодення світла частина доби стає довшою за темну, що стимулює ріст рослин та зміну біологічних ритмів у тварин і людей.

День весняного рівнодення 2026

