Це унікальне астрономічне явище символізує перемогу світла над темрявою, адже саме з цього часу світловий день починає невпинно зростати, пише BBC. Детальніше про те, коли настане День весняного рівнодення у 2026 році – читайте у нашому матеріалі.
Коли буде День весняного рівнодення 2026?: точна година
У 2026 році весняне рівнодення настане 20 березня. Згідно з астрономічними розрахунками, Сонце перетне небесний екватор точно о 16:45 за київським часом. Про це йдеться на сайті EarthSky.
Саме в цю хвилину в Північній півкулі офіційно розпочнеться астрономічна весна. Водночас Сонце перейде з Південної півкулі небесної сфери у Північну.
Що означає День весняного рівнодення?
День весняного рівнодення настає через особливе положення Землі на орбіті. У цей момент сонячні промені падають прямо на екватор. Тобто земна вісь не нахиляється ні в бік Сонця, ні від нього. У результаті тривалість дня і ночі на всій планеті стає майже однаковою – приблизно по 12 годин.
Після Дня весняного рівнодення світла частина доби стає довшою за темну, що стимулює ріст рослин та зміну біологічних ритмів у тварин і людей.
День весняного рівнодення 2026 / Фото Freepik
Традиції предків на День весняного рівнодення
- Наші пращури вважали цей день магічним і влаштовували гучні святкування, щоб закликати тепло. Традиційно предки займалися випіканням обрядового печива у формі пташок, яких називали "жайворонками". Пізніше діти вибігали з цією випічкою на вулицю, підкидали її вгору і закликали весну швидше повертатися.
- Також у цей день було заведено проводити велике прибирання. Люди викидали сміття і спалювали старі речі, вірячи, що так вони очищують своє життя від негативу та тогорічних бід.
- Ввечері ж обов'язково розпалювали великі багаття, через які потім стрибали, щоб "спалити" хвороби та зарядитися сонячною енергією на весь рік.