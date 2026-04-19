У цей день наші предки розвішували одяг на кущах, щоб його "очистив" весняний вітер. Про Дні ангела та інші свята 19 квітня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Івана Старопечерника

Преподобний Іван Старопечерник отримав своє прізвисько через служіння у Лаврі святого Харитона. Її називали Старою або Давньою обителлю. Цей монастир вважається найстаршим у Палестині та розташований неподалік від Віфлеєма, поблизу Мертвого моря. Відомо, що святий Іван жив у VIII столітті. Ще в молоді роки він вирушив у паломництво до святих місць Єрусалима, після чого оселився в Лаврі. Там він прийняв сан пресвітера та присвятив себе духовному вдосконаленню. Завдяки своєму суворому подвижницькому способу життя преподобний Іван здобув визнання та повагу серед вірян.

Хто святкує День ангела 19 квітня?

За новоюліанським календарем, 19 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен та Ян.

