У цей день наші предки сіяли льон і доглядали за садом. Про Дні ангела й інші свята на 18 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святих мучеників Феодота та інших

Святий Феодот жив у III столітті в місті Анкірі, де таємно сповідував християнство. Під час жорстоких гонінь на вірян він ризикнув власним життям і перетворив своє помешкання на притулок для переслідуваних одновірців, забезпечуючи їх їжею та підтримкою. Також чоловік ховав тіла померлих мучеників згідно з християнськими традиціями. Серед інших він поховав сімох жінок – Олександру, Текусу, Фаїну, Клавдію, Єфросію, Матрону та Юлію, яких правителі після катувань втопили в озері. Коли язичники дізналися про цей вчинок, вони вирішили схопити християнина. Під час затримання Феодот відкрито засудив язичництво і заявив про свою віру в Христа. Через це святий зазнав жорстоких катувань, а згодом загинув.

Хто святкує День ангела 18 травня?

За новоюліанським календарем, 18 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Андрій, Давид, Денис, Павло, Петро, Клавдія, Олександра, Христина та Юлія.

Що ще відзначають?

Щороку 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, установлений постановою Верховної Ради у 2015 році. Саме цього дня у 1944 році за наказом радянського диктатора Йосипа Сталіна розпочалася масштабна примусова депортація корінного населення з Кримського півострова. Співробітники НКВС за лічені дні зігнали у товарні вагони та вивезли до Центральної Азії, Сибіру й Уралу близько 180 000 кримських татар. Через нелюдські умови під час тривалого транспортування, а також від голоду й хвороб у місцях спецпоселень загинули десятки тисяч безневинних людей. Офіційне право повернутися на історичну Батьківщину кримські татари отримали лише у 1989 році. Однак після російської анексії Криму у 2014 році корінний народ знову зіткнувся з репресіями та переслідуваннями.

Також сьогодні святкують Міжнародний день музеїв і День резервіста в Україні.