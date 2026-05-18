З цієї радісної нагоди наша редакція підготувала гарні привітання з Днем ангела Юлії у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають 18 травня іменини.
День ангела Юлії 2026: привітання у картинках, прозі й віршах
Дорога Юлія, з іменинами тебе! Твоя дотепність і твоя життєва енергія, твій пекучий інтерес до життя і твоя глибина, твої чесноти й таланти притягують до себе як магніт. Ти гідна всього найкращого! Бажаю тобі працювати на престижній посаді, в хороших умовах, рости й розвиватися, мати щасливі стосунки й будинок мрії.
***
Вітаю тебе, дорога Юля. Хочу побажати неймовірно щасливого життя, наповненого успіхом, веселощами, добром і радістю. Нехай твоя любов буде чистою і світлою, нехай душа радіє кожному світанку і заходу, нехай серце прагне до добрих вчинків і вічного блага.
***
Хай Юлю нашу ангел вберігає,
В усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
З Днем ангела Юлії мої найщиріші привітання,
З усього серця, з побажаннями добра,
У здоров'ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Вітаю тебе, Юліє, з твоїм прекрасним святом – Днем ангела! Хочу тобі побажати відмінної удачі та неймовірних успіхів, великих перемог і значних досягнень, щирої радості та доброго здоров'я, світлої надії та неземного кохання!
***
Мила Юлія, вітаю тебе з Днем ангела! Будь неймовірно щаслива та успішна у своїх справах, міцно кохана і надзвичайно красива. Бажаю тобі великого успіху в житті, гарного настрою, веселих ідей і чудових свят!
***
Юліє! З Днем ангела вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Ти дуже красива й величава,
Чекають в житті на тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
***
Хай буде ангел добрий до тебе –
Дарує щастя, і все що треба!
Крильми прикриє у хвилину злую.
Від негараздів усіх врятує.
Любов дарує, тепло, надію,
Молитви чує, розрадить вміє.
Тебе, Юля, не полишає.
У Бога щастя й добра благає.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.