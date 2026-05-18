З цієї радісної нагоди наша редакція підготувала гарні привітання з Днем ангела Юлії у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають 18 травня іменини.

День ангела Юлії 2026: привітання у картинках, прозі й віршах

Дорога Юлія, з іменинами тебе! Твоя дотепність і твоя життєва енергія, твій пекучий інтерес до життя і твоя глибина, твої чесноти й таланти притягують до себе як магніт. Ти гідна всього найкращого! Бажаю тобі працювати на престижній посаді, в хороших умовах, рости й розвиватися, мати щасливі стосунки й будинок мрії.

***

Вітаю тебе, дорога Юля. Хочу побажати неймовірно щасливого життя, наповненого успіхом, веселощами, добром і радістю. Нехай твоя любов буде чистою і світлою, нехай душа радіє кожному світанку і заходу, нехай серце прагне до добрих вчинків і вічного блага.

Привітання з Днем ангела Юлії 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Хай Юлю нашу ангел вберігає,

В усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

З Днем ангела Юлії мої найщиріші привітання,

З усього серця, з побажаннями добра,

У здоров'ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

​​***

Вітаю тебе, Юліє, з твоїм прекрасним святом – Днем ангела! Хочу тобі побажати відмінної удачі та неймовірних успіхів, великих перемог і значних досягнень, щирої радості та доброго здоров'я, світлої надії та неземного кохання!

***

Мила Юлія, вітаю тебе з Днем ангела! Будь неймовірно щаслива та успішна у своїх справах, міцно кохана і надзвичайно красива. Бажаю тобі великого успіху в житті, гарного настрою, веселих ідей і чудових свят!

***

Юліє! З Днем ангела вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Ти дуже красива й величава,

Чекають в житті на тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

***

Хай буде ангел добрий до тебе –

Дарує щастя, і все що треба!

Крильми прикриє у хвилину злую.

Від негараздів усіх врятує.

Любов дарує, тепло, надію,

Молитви чує, розрадить вміє.

Тебе, Юля, не полишає.

У Бога щастя й добра благає.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.