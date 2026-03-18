У цей день наші предки займалися засіванням городу. Про Дні ангела й інші свята 18 березня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті святого Кирила, архієпископа Єрусалимського

Життєвий шлях святого Кирила розпочався у IV столітті в Єрусалимі. Саме тут він здобув ґрунтовну освіту, присвятивши юність пізнанню світських наук та глибин Святого Письма. У 345 році Кирило прийняв сан пресвітера, а згодом став гідним очільником Єрусалимської кафедри. Чоловік віддано захищав християнство та проповідував віру серед людей. Водночас його мудрість втілилася у численних богословських працях. Що цікаво, у 351 році Кирило разом з містянами побачив на небосхилі сяйво Господнього Хреста.

Хто святкує День ангела 18 березня?

За новоюліанським календарем, 18 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Трохим, Дмитро, Наталя, Данило, Кирило.

Що ще відзначають?

Щороку 18 березня відзначають Всесвітній день перероблювання . Його встановило Бюро міжнародного перероблення, щоб нагадати людям про важливість сортування сміття та проблеми забруднення Землі.

Також сьогодні святкують День Афродіти – богині родючості, кохання та краси.

