У цей день наші предки займалися хатніми справами. Про Дні ангела й інші свята 17 лютого – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті великомученика Теодора Тирона

Під час жорстоких гонінь імператора Максиміана жив римський солдат, на ім'я Теодор Тирон. Він таємно сповідував християнство, поки його не звинуватили у підпалі язичницького храму. Одного разу Теодора намагалися змусити поклонятися ідолам, але чоловік відкрито назвав себе християнином. За це святого ув'язнили та залишили помирати від голоду. Однак духовна сила та молитва допомогли йому вижити. Попри страшні тортури, Теодор не зрікся Ісуса. Через деякий час святого засудили до смертної кари, внаслідок чого він помер мученицькою смертю. Цікаво, що полум'я дивом не залишило слідів на його тілі.

Хто святкує День ангела 17 лютого?

За новоюліанським календарем, 17 лютого Дні ангела святкують чоловіки з іменем Федір. Воно має давньогрецьке коріння та перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар".

Що ще відзначають?