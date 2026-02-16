Саме у цей день світ зустріне Рік Вогняного Коня, який символізує нестримну енергію та рух. Детальніше про традиції Китайського Нового року – розповіло видання History.

Які традиції Китайського Нового року?

Підготовка до цього великого свята починається ще заздалегідь. Напередодні Китайського Нового року господарі займаються генеральним прибиранням своєї оселі. Вважається, що разом з пилом сім'я викидає всі невдачі минулого і звільняє місце для нової удачі. Однак безпосередньо у день Нового року брати в руки віник категорично заборонено, щоб випадково не "вимести" щастя, що тільки прибуло.

Після очищення простору настає час декорування. Вулиці та будинки буквально потопають у червоному кольорі. Згідно з давньою легендою, червоний колір і гучний шум відлякують міфічне чудовисько Нянь, яке колись серйозно жахало жителів поселення. Саме тому червоні паперові ліхтарики, парні написи з побажаннями на дверях та яскравий одяг – обов'язкові захисні атрибути перших днів нового року.

Традиції Китайського Нового року / Фото DepositPhotos

Найважливішим моментом святкувань є передноворічна вечеря. На столі обов'язково присутні традиційні пельмені "дзяоцзи". Їх зазвичай ліплять у формі стародавніх китайських золотих злитків, щоб привабити багатство. Водночас риба є ще однією обов'язковою святковою стравою, оскільки китайське слово "риба" співзвучне зі словом "багатство". Також господині готують спеціальну локшину, яку не можна розрізати або ламати під час їжі, щоб забезпечити собі довге та здорове життя.

Крім цього, на Китайський Новий рік заведено дарувати рідним червоні конверти з грошима, пише ChineseNewYear. Що цікаво, нині ця традиція успішно адаптувалася до цифрової доби. Так, мільйони людей щороку обмінюються віртуальними червоними конвертами через месенджери.

Однією з найяскравіших традицій святкування є проведення вуличних фестивалів, які традиційно супроводжуються видовищними танцями й гучними співами. Цікаво, що деякі люди свідомо не лягають спати у святкову ніч, адже хочуть на власні очі "побачити", як настане новий рік.

Китайський Новий рік / Фото з сайту СТБ

Скільки триває Китайський Новий рік?

Традиційно святкування Китайського Нового року триває рівно 15 днів. Воно завжди починається з молодика і завершується Святом ліхтарів у день повного Місяця.

Що відомо про Червоного Вогняного Коня – покровителя 2026 року?