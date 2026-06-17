У цей день наші предки висаджували огірки та капусту. Про Дні ангела й інші свята на 17 червня – розповідає Православний церковний календар.
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День пам'яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла
Рідні брати Мануїл, Савел та Ісмаїл походили зі знатного перського роду й виросли в любові до християнської віри. Згодом вони обрали військову справу. Під час служби чоловіки отримали дипломатичну місію – укласти мирну угоду з римським імператором Юліаном Відступником. Дізнавшись про релігійні переконання послів, правитель розлютився й зажадав від них жертви язичницьким богам. Брати відмовилися це робити, наголосивши на винятково державному, а не релігійному характері свого візиту. Тоді обурений імператор наказав піддати воїнів жорстоким катуванням. Попри важкі знущання, святі витримали всі муки. Зрештою правитель наказав стратити чоловіків і спалити їхні тіла.
Хто святкує День ангела 17 червня?
За новоюліанським календарем, 17 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Йосип, Кирило, Максим, Микита та Пелагея.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Що ще відзначають?
Щороку 17 червня відзначають Всесвітній день карате. Його встановила Всесвітня федерація карате у 2017 році, щоб вшанувати цей вид спорту.
Також сьогодні святкують Всесвітній день крокодила, Всесвітній день сміттяра та Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.