У цей день наші предки займалися ремонтом будівель. Про Дні ангела й інші свята 16 лютого – розповідає Православний церковний календар.

Теж цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

День пам'яті дванадцяти мучеників Кесарійських

Період правління римського імператора Діоклетіана увійшов в історію як час масштабних переслідувань християн. Тоді влада жорстоко карала вірян за відмову поклонятися язичницьким богам. Серед жертв цих репресій були пресвітер Памфіл, диякон Валент і Павло, яких ув'язнили й стратили за поширення християнського вчення. Пізніше мученицькою смертю загинули ще п'ять проповідників: Ілля, Єремія, Ісая, Самуїл та Даниїл. Ті, хто ризикнув проявити милосердя, зокрема Селевкий, Феодул і Юліан, також були засуджені до страти. Водночас за вірність своїм релігійним переконанням поплатилися життям Юліан та Порфирій. За наказом влади тіла страчених залишалися непохованими протягом чотирьох діб, перш ніж язичники дозволили одновірцям здійснити обряд поховання.

Хто має День ангела 16 лютого?

За новоюліанським календарем, 16 лютого Дні ангела святкують люди з іменами: Павло, Юліан, Самуіл, Ілля та Данило.

Що ще відзначають?