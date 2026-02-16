З цієї нагоди 24 Канал підготував привітання з Днем єднання у картинках, віршах і прозі. Збережіть їх собі та надішліть своїм рідним і близьким, яким хочете подарувати гарний настрій.

Привітання з Днем єднання 2026 у картинках і словах

У День єднання важливо бути єдиними у своїх мріях, прагненнях і любові до рідної землі. Наша сила у згуртованості, взаємопідтримці та спільній боротьбі за краще майбутнє. Бажаю тобі добробуту, щастя та мирного неба над головою!

***

З Днем єднання! Вітаю зі святом, яке навіки вписане в долі нашого народу! Немає слів, щоб описати стійкість наших захисників проти орд окупанта на нашій землі. Нехай ангели прикриють вас своїм крилом від куль, а вдома завжди чекають рідні з обіймами! Наша сила – у єдності народу!

Привітання з Днем єднання 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Знає кожна людина:

І доросла, і дитина,

Що єдина Україна –

Волелюбна, сильна, гідна!

Велике місто чи мале село,

Де б воно в нас не було,

Разом – неподільна це країна!

Єдність – її міць і сила.

День Соборності – велична дата.

І усім нам пам'ятати варто,

Що держава в нас єдина,

Схід і Захід – нероздільні!

Сьогодні кожна свідома людина,

Чи на заході, чи на сході України,

Творить історію і майбутнє держави,

За єдність виступає заради миру і слави.

Україна – єдина держава!

Нас не можна роз'єднати.

Україна в нас незламна,

Її історія прадавня й славна.

І наша єдність нездоланна,

Бо в нас тече козацька кров!

Тільки разом врятуємо нашу країну!

Величаву, соборну і вільну.

Ми бажаєм миру й перемоги

Для усього нашого народу!

"Слава Україні! Героям Слава!"

Нехай на весь світ лунає!

Ми – народ непереможний,

Знає українець кожний!

І мета у нас єдина –

Це соборна вільна Україна!

Суверенна, без війни.

Хочем миру ми усі!

Ми переможемо! Буде держава!

Слава Україні! Героям слава!

***

З Днем єднання! Вітаю зі святом усіх, хто стійко дає відсіч окупанту, на передовій і в тилу. Ніхто і ніколи не забере у нас нашу свободу, волю, батьківську хату, рідну землю і мову! В єдності – наша сила!

Привітання з Днем єднання 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем єднання! У цей день хочеться побажати, щоб ти та всі українці, які вірять у перемогу та наближають її всіма силами, завжди були здоровими, рішучими та вмотивованими! Хай завжди тебе окриляє єдність нашого народу, віра та жага перемоги!

Привітання з Днем єднання 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Єднаймося друзі, бо в єдності сила

І правда, і воля, і віра свята!

І в Єдності День ми єдинії будем –

Великі й малі, наче небо й жита!

Єднаймося друзі, бо ми – українці –

Незламні, відважні, могутні усі.

Бо, взявшись за руки, ми всі нездоланні,

Бо є сила духу у нашій душі!

Єднаймося друзі, бо ми – патріоти,

Єдина і сильна в нас дружба й любов.

Пращур наш гідний Петро Калнишевський

Тече в наших жилах козацькая кров!

Єднаймося друзі, бо ми того варті

Всі ми – ти і я, ми – єдині, одні!

І вірим, що Мир й Перемога настане,

Що "єдність" огорне своїми крильми!

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Поздравок" та "На Урок".