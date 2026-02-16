З цієї нагоди 24 Канал підготував привітання з Днем єднання у картинках, віршах і прозі. Збережіть їх собі та надішліть своїм рідним і близьким, яким хочете подарувати гарний настрій.
Привітання з Днем єднання 2026 у картинках і словах
У День єднання важливо бути єдиними у своїх мріях, прагненнях і любові до рідної землі. Наша сила у згуртованості, взаємопідтримці та спільній боротьбі за краще майбутнє. Бажаю тобі добробуту, щастя та мирного неба над головою!
***
З Днем єднання! Вітаю зі святом, яке навіки вписане в долі нашого народу! Немає слів, щоб описати стійкість наших захисників проти орд окупанта на нашій землі. Нехай ангели прикриють вас своїм крилом від куль, а вдома завжди чекають рідні з обіймами! Наша сила – у єдності народу!
Привітання з Днем єднання 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Знає кожна людина:
І доросла, і дитина,
Що єдина Україна –
Волелюбна, сильна, гідна!
Велике місто чи мале село,
Де б воно в нас не було,
Разом – неподільна це країна!
Єдність – її міць і сила.
День Соборності – велична дата.
І усім нам пам'ятати варто,
Що держава в нас єдина,
Схід і Захід – нероздільні!
Сьогодні кожна свідома людина,
Чи на заході, чи на сході України,
Творить історію і майбутнє держави,
За єдність виступає заради миру і слави.
Україна – єдина держава!
Нас не можна роз'єднати.
Україна в нас незламна,
Її історія прадавня й славна.
І наша єдність нездоланна,
Бо в нас тече козацька кров!
Тільки разом врятуємо нашу країну!
Величаву, соборну і вільну.
Ми бажаєм миру й перемоги
Для усього нашого народу!
"Слава Україні! Героям Слава!"
Нехай на весь світ лунає!
Ми – народ непереможний,
Знає українець кожний!
І мета у нас єдина –
Це соборна вільна Україна!
Суверенна, без війни.
Хочем миру ми усі!
Ми переможемо! Буде держава!
Слава Україні! Героям слава!
***
З Днем єднання! Вітаю зі святом усіх, хто стійко дає відсіч окупанту, на передовій і в тилу. Ніхто і ніколи не забере у нас нашу свободу, волю, батьківську хату, рідну землю і мову! В єдності – наша сила!
Привітання з Днем єднання 2026 / Колаж 24 Каналу
***
З Днем єднання! У цей день хочеться побажати, щоб ти та всі українці, які вірять у перемогу та наближають її всіма силами, завжди були здоровими, рішучими та вмотивованими! Хай завжди тебе окриляє єдність нашого народу, віра та жага перемоги!
Привітання з Днем єднання 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Єднаймося друзі, бо в єдності сила
І правда, і воля, і віра свята!
І в Єдності День ми єдинії будем –
Великі й малі, наче небо й жита!
Єднаймося друзі, бо ми – українці –
Незламні, відважні, могутні усі.
Бо, взявшись за руки, ми всі нездоланні,
Бо є сила духу у нашій душі!
Єднаймося друзі, бо ми – патріоти,
Єдина і сильна в нас дружба й любов.
Пращур наш гідний Петро Калнишевський
Тече в наших жилах козацькая кров!
Єднаймося друзі, бо ми того варті
Всі ми – ти і я, ми – єдині, одні!
І вірим, що Мир й Перемога настане,
Що "єдність" огорне своїми крильми!
Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Поздравок" та "На Урок".