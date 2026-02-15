Про це йдеться в Указі Президента України "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства". Чому День єднання святкують саме 16 лютого – читайте далі в нашому матеріалі.

Чому День єднання відзначають 16 лютого?

Історія виникнення Дня єднання тісно пов'язана з напруженими подіями зими 2022 року. Напередодні повномасштабного вторгнення західні розвідки та світові медіа активно попереджали про те, що саме 16 лютого Російська Федерація планує розпочати велику війну проти України. Це спричинило безпрецедентний інформаційний та психологічний тиск на суспільство.

Щоб згуртувати людей, знизити рівень паніки та продемонструвати всьому світу непохитність української нації, 14 лютого 2022 року Президент України видав Указ "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства".

Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність,

– сказав Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 14 лютого 2022 року.

Звернення Зеленського щодо Дня єднання: дивіться відео онлайн

А вже 24 лютого 2022-го Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. За роки важкого протистояння українці довели, що їхня сила справді полягає в єдності. День єднання сьогодні нагадує нам, що жоден ворог не здатний розділити націю, об'єднану спільною метою – жити вільно на своїй суверенній землі.

Традиції Дня єднання в Україні

На День єднання в усіх містах відбувається урочисте підняття Державного Прапора України на будинках та спорудах. Також українці спільно виконують Державний Гімн.

Окрім офіційних заходів, цього дня заведено одягати вишиванки, прикріплювати до одягу синьо-жовті стрічки та брати участь у патріотичних ініціативах. У соціальних мережах люди діляться фотографіями з національною символікою під хештегом #UAразом.

Закордонні дипломатичні установи також проводять тематичні заходи, нагадуючи міжнародній спільноті про українську боротьбу та незламність.

