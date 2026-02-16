Що цікаво, День військового журналіста запровадили у 2018 році наказом Міністра оборони, а обрана дата свята має глибоку та трагічну історичну основу. Річ у тім, що саме 16 лютого 2015 року під час виходу українських військ з Дебальцевого героїчно загинув військовий журналіст, капітан 3 рангу Дмитро Лабуткін. З того часу цей день став символом пам'яті про всіх медійників, які віддали життя, щоб задокументувати злочин агресора та незламність українських захисників.

З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем військового журналіста у картинках, віршах і прозі. Надішліть їх друзям, рідним або знайомим, які працюють у цій сфері.

Дивіться також З Днем єднання 2026: патріотичні привітання у картинках і словах

Привітання з Днем військового журналіста 2026: картинки, проза й вірші

З Днем військового журналіста України! Бажаю вам міцного здоров'я, особистого щастя, сімейного добробуту, мирних робочих буднів та безпечних проєктів. Нехай не зраджує вас удача і творче натхнення! Повного вам гаманця і гарного настрою щодня!

***

З нагоди свята – Дня військових журналістів – я хочу побажати вам великої наснаги та вдячності. Ваша професійна діяльність допомагає зберігати пам'ять про подвиги наших захисників та підтримує моральний дух нації.

Привітання з Днем військового журналіста 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем військового журналіста, невгамовний ти,

Ти у своїх статтях зберігаєш вічний живий вогонь.

Твоя робота – справжня місія, свята місія,

Спасибі за все, військовий журналісте, спасибі за підтримку вогню.

***

Ви стежите за подіями, за гарячими новинами,

Записуєте правду історій важких і важливих.

З Днем військового журналіста вас вітаємо,

Висловлюємо вдячність за вашу мужність і відвагу!

Привітання з Днем військового журналіста 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю з Днем військового журналіста! Ти несеш нелегку службу на інформаційному фронті, тому бажаю тобі міцного здоров'я, успіхів у роботі, невичерпної енергії та мирного неба над головою!

***

З Днем військового журналіста України! Вам доводиться ризикувати життям та здоров'ям, аби здобути оперативну й правдиву інформацію. Ваші матеріали зазвичай готуються в умовах бойових дій. Попри небезпеки й ризик, ви відмінно готуєте цікаві сюжети й статті, аби донести людям правду. Дякую вам за це!

Привітання з Днем військового журналіста 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Звістуйте відомості й розповідайте правду,

Славимо військових журналістів з почуттям гордості в душі!

Інформація – сила, і ваша праця це доводить,

З Днем військового журналіста, щедрих досягнень вам бажаємо!

***

Журналісти, що на передовій правду знаходять,

Ми вас шануємо і поважаємо беззмінно.

З Днем військового журналіста вас вітаєм,

Нехай слово ваше завжди буде чесним і правдивим!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.