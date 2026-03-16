16 березня – яке церковне свято: хто сьогодні відзначає іменини

16 березня віряни вшановують пам'ять мученика Савина Єрмопольського. Його втопили у річці через відданість Ісусу Христу.

У цей день наші предки працювали на городі та ходили до річок, щоб вмитися джерельною водою.

День пам'яті святого мученика Савина Єрмопольського

У III столітті на землях стародавнього Єгипту жив чоловік, на ім'я Савин. Він був християнином, але в ті часи відбувалися страшні гоніння вірян, запроваджені імператором Діоклетіаном. Рятуючись від жорстоких катувань і страт, Савин покинув рідну домівку та знайшов прихисток у віддаленому селі. Разом з однодумцями він проводив дні у щирій молитві та суворому пості. Втім, одного дня бідняк, якому святий допоміг у скруті, віддячив зрадою і видав його схованку. Через деякий час Савина схопили, а його земний шлях завершився мученицькою смертю у водах Нілу.

Хто святкує День ангела 16 березня?

За новоюліанським календарем, 16 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Роман, Іван і Павло.

