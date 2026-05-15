У цей день наші предки слухали солов'їний спів. Про Дні ангела й інші свята на 15 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Пахомія Великого

Пахомій Великий походив із єгипетської язичницької родини. Втім, ще у дитинстві він відчував огиду до ідолопоклонства. Під час примусової служби в армії юнака вразило милосердя місцевих християн, що спонукало його прийняти хрещення та обрати шлях аскетизму. Свій духовний досвід він здобував під керівництвом старця Паламона, опановуючи суворий спосіб життя. Згодом, почувши небесний заклик, Пахомій створив першу чернечу громаду та розробив для неї статут. Протягом життя святий заснував кілька монастирів, зцілював хворих і навчав вірян смирення та любові. Пахомій помер у 346 році під час епідемії, залишивши після себе реформований устрій чернечого життя.

Хто святкує День ангела 15 травня?

За новоюліанським календарем, 15 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Дмитро, Ігнат та Анастасія.

Що ще відзначають?

Щороку 15 травня відзначають Міжнародний день сім'ї. Його встановила Організація Об'єднаних націй у 1993 році. Головна мета свята – наголосити на важливості зв'язку між поколіннями, який став головною опорою та джерелом незламності для багатьох людей.

Також сьогодні святкують Міжнародний день віртуальних помічників, Всесвітній день видів під загрозою зникнення та Міжнародний день захисту клімату.