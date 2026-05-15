Відтоді це свято нагадує, що саме близькі люди дарують нам відчуття безпеки, надихають на звершення та підтримують у найскладніші часи. Сьогодні міцний зв'язок між поколіннями став нашою головною опорою та джерелом незламності. Щоб ви могли подякувати своїм рідним за їхню любов і турботу, редакція підготувала щирі привітання з Міжнародним днем сім'ї, які зігріють серця ваших найдорожчих людей.
Привітання з Міжнародним днем сім'ї 2026: картинки, проза й вірші
З Міжнародним днем сім'ї
Привітаємо всіх людей на світі,
Як добре, коли в родині
Здорові дорослі та діти,
Ми побажаємо сім'ям всім
Удачі, щастя і процвітання,
Любов людей нехай згуртує,
Нехай в сім'ях буде кохання!
***
Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім'ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов'ї.
Щоб дружно ви й весело жили,
Мов лебеді – завжди й всюди двоє,
Щоби добробут – повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.
Щоби весна і літо, і зима,
Та осінь з ними тішили вам душу.
Ще побажати хочу я і мушу,
Чого й у світі білому нема.
***
Вітаю з Днем сім'ї! Бажаю яскравого сонця у мирному небі, мудрості й терпіння, здоров'я та злагоди. Нехай всі лиха обходять стороною, а близькі люди завжди будуть надійною опорою й підтримкою.
***
Сім'я – найдорожчий і найцінніший скарб. Тому сьогодні бажаю, щоб сім'я була тихою та затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає впоратись із будь-якими труднощами. Нехай всередині родини завжди будуть мир і любов!
***
Хай сім'я вам дарує радість
І домашнє тепло.
Хай панують в ній розуміння,
Повага, добро.
І любов, і вірність будуть
У житті вашім назавжди.
І нехай це не змінять
Ні розлуки, ні роки.
***
Сім'я – це щастя, ми нею багаті.
Давайте сім'єю будемо ми дорожити!
Бажаю вам, любі мої, у це свято
Дружно, щасливо і радісно жити!
***
Сьогодні, у Міжнародний день сім'ї, хочу побажати вам миру, здоров'я та щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Бажаю взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та добробуту.
***
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.