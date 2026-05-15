Відтоді це свято нагадує, що саме близькі люди дарують нам відчуття безпеки, надихають на звершення та підтримують у найскладніші часи. Сьогодні міцний зв'язок між поколіннями став нашою головною опорою та джерелом незламності. Щоб ви могли подякувати своїм рідним за їхню любов і турботу, редакція підготувала щирі привітання з Міжнародним днем сім'ї, які зігріють серця ваших найдорожчих людей.

Привітання з Міжнародним днем сім'ї 2026: картинки, проза й вірші

З Міжнародним днем сім'ї

Привітаємо всіх людей на світі,

Як добре, коли в родині

Здорові дорослі та діти,

Ми побажаємо сім'ям всім

Удачі, щастя і процвітання,

Любов людей нехай згуртує,

Нехай в сім'ях буде кохання!

***

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім'ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов'ї.

Щоб дружно ви й весело жили,

Мов лебеді – завжди й всюди двоє,

Щоби добробут – повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

Щоби весна і літо, і зима,

Та осінь з ними тішили вам душу.

Ще побажати хочу я і мушу,

Чого й у світі білому нема.

Привітання з Міжнародним днем сім'ї / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю з Днем сім'ї! Бажаю яскравого сонця у мирному небі, мудрості й терпіння, здоров'я та злагоди. Нехай всі лиха обходять стороною, а близькі люди завжди будуть надійною опорою й підтримкою.

***

Сім'я – найдорожчий і найцінніший скарб. Тому сьогодні бажаю, щоб сім'я була тихою та затишною гаванню. Нехай підтримка найрідніших допомагає впоратись із будь-якими труднощами. Нехай всередині родини завжди будуть мир і любов!

***

Хай сім'я вам дарує радість

І домашнє тепло.

Хай панують в ній розуміння,

Повага, добро.

І любов, і вірність будуть

У житті вашім назавжди.

І нехай це не змінять

Ні розлуки, ні роки.

***

Сім'я – це щастя, ми нею багаті.

Давайте сім'єю будемо ми дорожити!

Бажаю вам, любі мої, у це свято

Дружно, щасливо і радісно жити!

***

Сьогодні, у Міжнародний день сім'ї, хочу побажати вам миру, здоров'я та щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Бажаю взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та добробуту.

***

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.