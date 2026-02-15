У цей день наші предки випікали пиріжки у формі жайворонків. Про Дні ангела й інші свята 15 лютого – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого апостола Онисима

Він був слугою багатого християнина Філімона з міста Колосси. Одного разу Онисим завдав серйозної шкоди господарю. Чоловік злякався гніву Філімона, тому вирішив тікати до Риму. Однак там Онисима схопили та ув'язнили. Саме за ґратами доля звела втікача з апостолом Павлом. Ця зустріч стала доленосною, адже під впливом учня Христа Онисим прийняв хрещення і присвятив себе Богові. Згодом завдяки заступництву Павла Філімон пробачив колишньому слузі та дарував йому повну свободу. Після смерті апостола святий Онисим продовжив його місію. Так, він допомагав іншим учням Христа та активно проповідував Євангеліє у різних куточках світу. Його шлях обірвався за правління імператора Траяна. За непохитну відданість християнству Онисима заарештували та завдали йому жорстоких тортур. Згодом святий прийняв мученицьку смерть.

Хто святкує День ангела 15 лютого?

За новоюліанським календарем, 15 лютого Дні ангела святкують чоловіки з іменем Онисій. Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "доброчинний" або "виконавчий".

Що ще відзначають?