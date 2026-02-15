Їхні обличчя майже завжди приховані за медичними масками, а титанічна праця залишається непомітною для пацієнтів, які перебувають під наркозом. Однак саме від їхньої точності, миттєвої реакції та залізної витримки часто залежить успіх складних хірургічних втручань. В умовах сьогодення, коли українські медики щодня борються за життя військових та цивільних, роль операційних медичних сестер набуває важливого значення. З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Міжнародним днем операційної сестри у картинках, прозі та віршах.
Дивіться також Календар свят на лютий 2026-го: чи буде додатковий вихідний на День Валентина
Міжнародний день операційної медсестри 2026: як привітати у картинках і словах?
Вітаю медсестер з професійним святом. Від ваших чуйних і турботливих рук, працьовитості і доброзичливості багато в чому залежить як стан пацієнта, так і темпи його одужання. Нехай ваша благородна праця приносить вам радість, достаток, повагу оточуючих і близьких.
***
Вітаємо вас з Днем операційної сестри! Хочу побажати, перш за все, відмінного здоров'я і щастя в особистому житті. Нехай ваша доброта, чуйність і турбота повертається до вас в подвійному обсязі, тішить вас приємними моментами, словами та усмішками людей, яких ви робите міцніше і щасливіше. Теплоти вам і найдобріших подарунків долі.
Привітання з Днем операційної медсестри 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Медсестра для нас, як світло у віконці,
Без неї не обійтися нам ніколи
Ласкаво погляне, як сонце,
Вилікує миттєво й без уколів.
З днем медсестри привітати вас поспішаю,
Великих успіхів у роботі вам побажаю,
Нехай завжди збувається всі мрії
І ніколи не покидають надії!
***
Хочу я тебе привітати
З Днем медичної сестри,
І під колір білого халата
Букет квітів подарувати!
Привітання з Днем операційної медсестри 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Таку професію може вибрати тільки по-справжньому добра, уважна, чуйна до чужої біди людина. Так нехай же і вам в повсякденному житті зустрічаються тільки такі ж серцеві люди. Бажаємо, щоб вашу працю в нашій країні оцінювали по достоїнству. Щастя, любові і всіх Вам благ, дорогі медичні сестрички.
***
Шановні медсестри, вітаємо вас з професійним святом! Хочеться щиро подякувати за вибір такій важливій професії, за вашу неоціненну працю і терпіння! Нехай вам посміхається життя, і всі дивовижні добрі якості будуть заслужено винагороджені!
Привітання з Днем операційної медсестри 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Медсестра – це не просто робота,
Це постійна праця і турбота,
Білий халат одягнений не дарма!
На охороні здоров'я стоїть медсестра.
Сьогодні свято у вас,
Прийміть вітання від нас,
У вас всіх серденько бринить,
Медсестри, вітання прийміть!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.