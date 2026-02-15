Їхні обличчя майже завжди приховані за медичними масками, а титанічна праця залишається непомітною для пацієнтів, які перебувають під наркозом. Однак саме від їхньої точності, миттєвої реакції та залізної витримки часто залежить успіх складних хірургічних втручань. В умовах сьогодення, коли українські медики щодня борються за життя військових та цивільних, роль операційних медичних сестер набуває важливого значення. З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Міжнародним днем ​​операційної сестри у картинках, прозі та віршах.

Міжнародний день операційної медсестри 2026: як привітати у картинках і словах?

Вітаю медсестер з професійним святом. Від ваших чуйних і турботливих рук, працьовитості і доброзичливості багато в чому залежить як стан пацієнта, так і темпи його одужання. Нехай ваша благородна праця приносить вам радість, достаток, повагу оточуючих і близьких.

***

Вітаємо вас з Днем операційної сестри! Хочу побажати, перш за все, відмінного здоров'я і щастя в особистому житті. Нехай ваша доброта, чуйність і турбота повертається до вас в подвійному обсязі, тішить вас приємними моментами, словами та усмішками людей, яких ви робите міцніше і щасливіше. Теплоти вам і найдобріших подарунків долі.

Привітання з Днем операційної медсестри 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Медсестра для нас, як світло у віконці,

Без неї не обійтися нам ніколи

Ласкаво погляне, як сонце,

Вилікує миттєво й без уколів.

З днем медсестри привітати вас поспішаю,

Великих успіхів у роботі вам побажаю,

Нехай завжди збувається всі мрії

І ніколи не покидають надії!

***

Хочу я тебе привітати

З Днем медичної сестри,

І під колір білого халата

Букет квітів подарувати!

Привітання з Днем операційної медсестри 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Таку професію може вибрати тільки по-справжньому добра, уважна, чуйна до чужої біди людина. Так нехай же і вам в повсякденному житті зустрічаються тільки такі ж серцеві люди. Бажаємо, щоб вашу працю в нашій країні оцінювали по достоїнству. Щастя, любові і всіх Вам благ, дорогі медичні сестрички.

***

Шановні медсестри, вітаємо вас з професійним святом! Хочеться щиро подякувати за вибір такій важливій професії, за вашу неоціненну працю і терпіння! Нехай вам посміхається життя, і всі дивовижні добрі якості будуть заслужено винагороджені!

Привітання з Днем операційної медсестри 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Медсестра – це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не дарма!

На охороні здоров'я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

У вас всіх серденько бринить,

Медсестри, вітання прийміть!

