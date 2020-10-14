Християни 14 жовтня відзначають велике та важливе релігійне свято осені – Покрови Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця з давніх давен вважається заступницею народу України. За традицією, у цей день моляться Пресвятій Богородиці та просять її про благополуччя.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Савва.

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Народні прикмети на 14 жовтня

Якщо журавлі вже відлетіли – зима буде ранньою.

Якщо у цей день випав сніг, то зима буде сніжною та морозною.

Яка погода на Покрову – такою буде й вся зима.

Вітер дме в північного боку – зима буде холодною.

Якщо в цей день не буде снігу, то й Різдво також буде безсніжним.

Зіграєш весілля на Покрову – за прикметами життя в шлюбі буде щасливим.

Що можна робити 14 жовтня

Зазвичай у цей день ходять до церкви та просять Божу Матір про заступництво і щасливе заміжжя.

Також у цей день за можливості допомагайте бідним та сиротам.

Що не можна робити 14 жовтня