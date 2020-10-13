13 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
13 жовтня Православна церква вшановує пам’ять священномученика Григорія, який був родом з Парфії.
У давнину 13 жовтня люди намагались оновити свої подушки та матраци. Адже наближалось свято Покрови і потрібно було навести порядок у будинку.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олександра, Олексій, Аполлінарія, Василь, В’ячеслав, Григорій, Михайло, Петро, Семен.
Народні прикметни на 13 жовтня
- На липі й березі до цього часу не залишилось листя – рік буде легким, і навпаки, якщо листя ще видно, то зима буде холодною.
- Білка змінила шубку – зима буде м’якою і неморозною.
- Зима також буде суворою, якщо багато горіхів, а грибів – немає.
Що можна робити 13 жовтня
Рекомендується у цей день зробити генеральне прибирання у будинку чи квартирі.
Що не можна робити 13 жовтня
- У цей день не рекомендовано багато перебувати на вулиці, якщо погана погода. Це може призвести не лише до захворювання, а й до зайвих матеріальних витрат.
- Також сьогодні не можна ні з ким обмінюватися одягом та особистими речами.
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