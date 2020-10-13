13 жовтня Православна церква вшановує пам’ять священномученика Григорія, який був родом з Парфії.

У давнину 13 жовтня люди намагались оновити свої подушки та матраци. Адже наближалось свято Покрови і потрібно було навести порядок у будинку.

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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олександра, Олексій, Аполлінарія, Василь, В’ячеслав, Григорій, Михайло, Петро, Семен.

Народні прикметни на 13 жовтня

На липі й березі до цього часу не залишилось листя – рік буде легким, і навпаки, якщо листя ще видно, то зима буде холодною.

Білка змінила шубку – зима буде м’якою і неморозною.

Зима також буде суворою, якщо багато горіхів, а грибів – немає.

Що можна робити 13 жовтня

Рекомендується у цей день зробити генеральне прибирання у будинку чи квартирі.

Що не можна робити 13 жовтня