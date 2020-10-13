13 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 октября Православная Церковь чтит память священномученика Григория, который был родом из Парфии.
В древности 13 октября люди пытались обновить свои подушки и матрасы. Ведь приближался праздник Покрова и нужно было навести порядок в доме.
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Именины сегодня празднуют: Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Михаил, Петр, Семен.
Народные приметы на 13 октября
- На липе и берегу к этому моменту не остались листья – год будет легким, и наоборот, если листья еще видны, то зима будет холодной.
- Белка сменила шубку – зима будет мягкой и неморозной.
- Зима будет суровой, если много орехов, а грибов – нет.
Что можно делать 13 октября
Рекомендуется в этот день сделать генеральную уборку в доме или квартире.
Что нельзя делать 13 октября
- В этот день не рекомендовано много находиться на улице, если плохая погода. Это может привести не только к заболеванию, но и к лишним материальным затратам.
- Также сегодня нельзя ни с кем обмениваться одеждой и личными вещами.
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