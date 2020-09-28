В октябре украинцев ждет один дополнительный выходной. Он выпадает на среду 14 октября. В этот день в Украине отмечают День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.

День защитника Украины празднуют с 2015 года на государственном уровне, поэтому этот день официально выходной. Праздник возник на фоне усиления в обществе идей декоммунизации и вооруженной агрессии России на Донбассе и в Крыму. Президент Петр Порошенко в 2014 году установил 14 октября государственным праздником. Кроме этого он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и военно-морского флота, пишет 24 канал.

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А позже тогдашний глава государства выступил с инициативой сделать этот день выходным. 5 марта 2015 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект об установлении выходного 14 октября. В целом украинцы будут иметь в октябре 21 рабочий день и 10 выходных дней.

Выходные в октябре 2020

Какие еще праздники ждут украинцев в октябре

1 октября – Международный день музыки. Всемирный день вегетарианства;

2 октября – Всемирный день улыбки. Суккот;

3 октября – Иконы Божией Матери "Помощницы при родах". День города Запорожье. День города Черновцы;

4 октября – День учителя в Украине. Всемирный день животных;

5 октября – Всемирный День архитектора. Международный день врача;

8 октября – День юриста Украины;

9 октября – День риелтора в Украине. Всемирный день почты;

11 октября – День художника Украины. Международный день девочек;

12 октября – Всемирный день экономиста;

14 октября – День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День украинского казачества;

15 октября – Всемирный день борьбы с раком груди;

16 октября – День Шефа. День бездомной кошки;

18 октября – Всемирный день конфет;

25 октября – Всемирный день макарон, переход на зимнее время;

26 октября – Иверской иконы Божией Матери. Международный день школьных библиотек;

27 октября – День свекрови и тещи;

28 октября - День бабушек и дедушек;

30 октября – Святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана;

31 октября – Апостола и евангелиста Луки. День Всех Святых – Хэллоуин.