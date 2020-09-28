Выходные в октябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы
В октябре украинцев ждет один дополнительный выходной. Он выпадает на среду 14 октября. В этот день в Украине отмечают День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.
День защитника Украины празднуют с 2015 года на государственном уровне, поэтому этот день официально выходной. Праздник возник на фоне усиления в обществе идей декоммунизации и вооруженной агрессии России на Донбассе и в Крыму. Президент Петр Порошенко в 2014 году установил 14 октября государственным праздником. Кроме этого он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и военно-морского флота, пишет 24 канал.
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А позже тогдашний глава государства выступил с инициативой сделать этот день выходным. 5 марта 2015 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект об установлении выходного 14 октября. В целом украинцы будут иметь в октябре 21 рабочий день и 10 выходных дней.
Выходные в октябре 2020
Какие еще праздники ждут украинцев в октябре
1 октября – Международный день музыки. Всемирный день вегетарианства;
2 октября – Всемирный день улыбки. Суккот;
3 октября – Иконы Божией Матери "Помощницы при родах". День города Запорожье. День города Черновцы;
4 октября – День учителя в Украине. Всемирный день животных;
5 октября – Всемирный День архитектора. Международный день врача;
8 октября – День юриста Украины;
9 октября – День риелтора в Украине. Всемирный день почты;
11 октября – День художника Украины. Международный день девочек;
12 октября – Всемирный день экономиста;
14 октября – День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День украинского казачества;
15 октября – Всемирный день борьбы с раком груди;
16 октября – День Шефа. День бездомной кошки;
18 октября – Всемирный день конфет;
25 октября – Всемирный день макарон, переход на зимнее время;
26 октября – Иверской иконы Божией Матери. Международный день школьных библиотек;
27 октября – День свекрови и тещи;
28 октября - День бабушек и дедушек;
30 октября – Святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана;
31 октября – Апостола и евангелиста Луки. День Всех Святых – Хэллоуин.