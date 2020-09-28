У жовтні на українців чекає один додатковий вихідний. Він випадає на середу 14 жовтня. У цей день в Україні відзначають День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва.

День захисника України святкують з 2015 року на державному рівні, тож цей день є офіційно вихідним. Свято виникло на тлі підсилення в суспільстві ідей декомунізації і збройної агресії Росії на Донбасі і в Криму. Президент Петро Порошенко у 2014 році встановив 14 жовтня державним святом. Окрім цього він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та військово-морського флоту, пише 24 канал.

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А пізніше тодішній глава держави виступив з ініціативою зробити цей день вихідним. 5 березня 2015 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про встановлення вихідного 14 жовтня. Загалом українці матимуть у жовтні 21 робочий день та 10 вихідних днів.



Вихідні у жовтні 2020

Які ще свята чекають українців у жовтні

1 жовтня – Міжнародний день музики, Всесвітній день вегетаріанства;

2 жовтня – Всесвітній день усмішки. Суккот;

3 жовтня – Ікони Божої Матері "Помічниця в пологах". День міста Запоріжжя. День міста Чернівці;

4 жовтня – День вчителя в Україні, Всесвітній день тварин;

5 жовтня – Всесвітній День архітектора. Міжнародний день лікаря;

8 жовтня – День юриста України;

9 жовтня – День ріелтора в Україні, Всесвітній день пошти;

11 жовтня – День художника України. Міжнародний день дівчаток;

12 жовтня – Всесвітній день економіста;

14 жовтня – День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва;

15 жовтня – Всесвітній день боротьби з раком грудей;

16 жовтня – День Шефа. День бездомної кішки;

18 жовтня – Всесвітній день цукерок;

25 жовтня – Всесвітній день макаронів, Перехід на зимовий час;

26 жовтня – Іверської ікони Божої Матері. Міжнародний день шкільних бібліотек;

27 жовтня – День свекрухи і тещі;

28 жовтня – День бабусь і дідусів;

30 жовтня – Святих мучеників і безсрібників Косми і Даміана;

31 жовтня – Апостола та євангеліста Луки. День всіх святих – Хелловін.