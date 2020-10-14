14 октября 2020 – какой сегодня праздник и что нельзя делать
Христиане 14 октября отмечают большой и важный религиозный праздник осени – Покрова Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица с давних времен считается заступницей народа Украины. По традиции в этот день молятся Пресвятой Богородице и просят ее о благополучии.
Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва.
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Народные приметы на 14 октября
- Если журавли уже улетели – зима будет ранней.
- Если в этот день выпал снег, то зима будет снежной и морозной.
- Какая погода на Покров – такой будет и вся зима.
- Ветер дует в северной стороны – зима будет холодной.
- Если в этот день не будет снега, то и Рождество также будет бесснежным.
- Сыграешь свадьбу на Покров – по приметам жизнь в браке будет счастливой.
Что можно делать 14 октября
Обычно в этот день ходят в церковь и просят Божью Матерь о заступничестве и счастливом замужестве.
Также в этот день по возможности помогайте бедным и сиротам.
Что нельзя делать 14 октября
- Нельзя в этот день заниматься тяжелым физическим трудом.
- На Покров нельзя сквернословить и употреблять алкоголь.
- Не одалживайте деньги на Покров.
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