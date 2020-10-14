Христиане 14 октября отмечают большой и важный религиозный праздник осени – Покрова Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица с давних времен считается заступницей народа Украины. По традиции в этот день молятся Пресвятой Богородице и просят ее о благополучии.

Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва.

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Народные приметы на 14 октября

Если журавли уже улетели – зима будет ранней.

Если в этот день выпал снег, то зима будет снежной и морозной.

Какая погода на Покров – такой будет и вся зима.

Ветер дует в северной стороны – зима будет холодной.

Если в этот день не будет снега, то и Рождество также будет бесснежным.

Сыграешь свадьбу на Покров – по приметам жизнь в браке будет счастливой.

Что можно делать 14 октября

Обычно в этот день ходят в церковь и просят Божью Матерь о заступничестве и счастливом замужестве.

Также в этот день по возможности помогайте бедным и сиротам.

Что нельзя делать 14 октября