У цей день наші предки доглядали за худобою та проводили час вдома. Про Дні ангела й інші свята 14 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

День пам'яті святої рівноапостольної Ніни

Майбутня просвітниця народилася в заможній родині в Каппадокії, але з ранніх років її серце належало не розкоші, а християнській вірі. Одного дня уві сні дівчині з'явилася Пресвята Богородиця, яка вручила їй хрест із виноградної лози та благословила на місію в Грузії. Виконуючи цю волю, Ніна вирушила в далеку дорогу, щоб нести слово Боже. У новій країні вона прославилася своїми палкими проповідями та даром чудотворення. Адже неодноразово її молитви зцілювали безнадійно хворих. Саме завдяки невтомній праці святої в Грузії звели перший християнський храм. А згодом християнство остаточно утвердилася як державна релігія.

Хто святкує День ангела 14 січня?

За новоюліанським календарем, 14 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Адам, Андрій, Давид, Ілля, Йосип, Марк, Павло, Сергій, Степан і Ніна.

